"Аэрофлот" отменил рейс из Владивостока в Москву
Рейс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву отменен по техническим причинам
Самолет "Аэрофлота" . Архивное фото
МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, который должен был вылететь в 15.45 по местному времени, отменен по техническим причинам, пассажиры перебронированы на на другие рейсы вылетом 24 и 25 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
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"Рейс SU1707 Владивосток-Москва от 24.07.2024 отменен по техническим причинам. Пассажиры перебронированы на другие рейсы: SU1709 за 24.07 и SU1757 за 25.07", - сказал собеседник агентства.
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На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании, уточнили в "Аэрофлоте". Организовано предоставление напитков и питания. Для пассажиров, переоформленных на рейс SU1757, организовано размещение в гостинице.
Дальневосточная транспортная прокуратура со своей стороны сообщила, что на рейс были зарегистрированы 279 пассажиров, включая 33 несовершеннолетних, и уточнила: "Жалоб в связи с задержкой рейса в прокуратуру не поступало".
В ее сообщении отмечается, что, по предварительной информации, причиной стала "техническая неисправность воздушного судна".
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