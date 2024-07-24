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"Аэрофлот" отменил рейс из Владивостока в Москву - РИА Новости, 24.07.2024
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15:09 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/aeroflot-1961727854.html
"Аэрофлот" отменил рейс из Владивостока в Москву
"Аэрофлот" отменил рейс из Владивостока в Москву - РИА Новости, 24.07.2024
"Аэрофлот" отменил рейс из Владивостока в Москву
Рейс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, который должен был вылететь в 15.45 по местному времени, отменен по техническим причинам, пассажиры перебронированы... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:09
2024-07-24T15:09
владивосток
москва
россия
аэрофлот
дальневосточная транспортная прокуратура
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МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, который должен был вылететь в 15.45 по местному времени, отменен по техническим причинам, пассажиры перебронированы на на другие рейсы вылетом 24 и 25 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "Рейс SU1707 Владивосток-Москва от 24.07.2024 отменен по техническим причинам. Пассажиры перебронированы на другие рейсы: SU1709 за 24.07 и SU1757 за 25.07", - сказал собеседник агентства. На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании, уточнили в "Аэрофлоте". Организовано предоставление напитков и питания. Для пассажиров, переоформленных на рейс SU1757, организовано размещение в гостинице. Дальневосточная транспортная прокуратура со своей стороны сообщила, что на рейс были зарегистрированы 279 пассажиров, включая 33 несовершеннолетних, и уточнила: "Жалоб в связи с задержкой рейса в прокуратуру не поступало". В ее сообщении отмечается, что, по предварительной информации, причиной стала "техническая неисправность воздушного судна".
https://ria.ru/20240706/aeroflot-1957867540.html
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владивосток, москва, россия, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура
Владивосток, Москва, Россия, Аэрофлот, Дальневосточная транспортная прокуратура
"Аэрофлот" отменил рейс из Владивостока в Москву

Рейс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву отменен по техническим причинам

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет "Аэрофлота"
Самолет Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет "Аэрофлота" . Архивное фото
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МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, который должен был вылететь в 15.45 по местному времени, отменен по техническим причинам, пассажиры перебронированы на на другие рейсы вылетом 24 и 25 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
«
"Рейс SU1707 Владивосток-Москва от 24.07.2024 отменен по техническим причинам. Пассажиры перебронированы на другие рейсы: SU1709 за 24.07 и SU1757 за 25.07", - сказал собеседник агентства.
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На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании, уточнили в "Аэрофлоте". Организовано предоставление напитков и питания. Для пассажиров, переоформленных на рейс SU1757, организовано размещение в гостинице.
Дальневосточная транспортная прокуратура со своей стороны сообщила, что на рейс были зарегистрированы 279 пассажиров, включая 33 несовершеннолетних, и уточнила: "Жалоб в связи с задержкой рейса в прокуратуру не поступало".
В ее сообщении отмечается, что, по предварительной информации, причиной стала "техническая неисправность воздушного судна".
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