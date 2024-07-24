https://ria.ru/20240724/aeroflot-1961727854.html

"Аэрофлот" отменил рейс из Владивостока в Москву

"Аэрофлот" отменил рейс из Владивостока в Москву - РИА Новости, 24.07.2024

"Аэрофлот" отменил рейс из Владивостока в Москву

Рейс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, который должен был вылететь в 15.45 по местному времени, отменен по техническим причинам, пассажиры перебронированы... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:09

2024-07-24T15:09

2024-07-24T15:09

владивосток

москва

россия

аэрофлот

дальневосточная транспортная прокуратура

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МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, который должен был вылететь в 15.45 по местному времени, отменен по техническим причинам, пассажиры перебронированы на на другие рейсы вылетом 24 и 25 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "Рейс SU1707 Владивосток-Москва от 24.07.2024 отменен по техническим причинам. Пассажиры перебронированы на другие рейсы: SU1709 за 24.07 и SU1757 за 25.07", - сказал собеседник агентства. На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании, уточнили в "Аэрофлоте". Организовано предоставление напитков и питания. Для пассажиров, переоформленных на рейс SU1757, организовано размещение в гостинице. Дальневосточная транспортная прокуратура со своей стороны сообщила, что на рейс были зарегистрированы 279 пассажиров, включая 33 несовершеннолетних, и уточнила: "Жалоб в связи с задержкой рейса в прокуратуру не поступало". В ее сообщении отмечается, что, по предварительной информации, причиной стала "техническая неисправность воздушного судна".

https://ria.ru/20240706/aeroflot-1957867540.html

https://ria.ru/20240608/samolet-1951677848.html

владивосток

москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владивосток, москва, россия, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура