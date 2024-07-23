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Более 160 тысяч звонков совершили на "горячую линию" главврача Подмосковья
Более 160 тысяч звонков совершили на "горячую линию" главврача Подмосковья - РИА Новости, 23.07.2024
Более 160 тысяч звонков совершили на "горячую линию" главврача Подмосковья
Более 160 тысяч обращений с начала года поступило на "горячую линию" главного врача Подмосковья, благодаря которой жители могут задать вопросы и получить... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:05
2024-07-23T19:05
2024-07-23T19:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Более 160 тысяч обращений с начала года поступило на "горячую линию" главного врача Подмосковья, благодаря которой жители могут задать вопросы и получить необходимую информацию по работе медучреждения по телефону, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Горячая линия" помогает жителям Подмосковья получать необходимую информацию. Кроме этого, она позволяет руководителям медорганизаций оперативно принимать решения в организации работы", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что за все время работы "горячей линии" обработано порядка 480 тысяч звонков. На горячую линию можно позвонить по номеру телефона: 8(498)602-03-59 и набрать добавочный номер, который соответствует медицинской организации. Позвонить на единую линию можно по рабочим дням с 9:00 до 18:00.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Более 160 тысяч обращений с начала года поступило на "горячую линию" главного врача Подмосковья, благодаря которой жители могут задать вопросы и получить необходимую информацию по работе медучреждения по телефону, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Горячая линия" помогает жителям Подмосковья получать необходимую информацию. Кроме этого, она позволяет руководителям медорганизаций оперативно принимать решения в организации работы", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк
, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что за все время работы "горячей линии" обработано порядка 480 тысяч звонков.
На горячую линию можно позвонить по номеру телефона: 8(498)602-03-59 и набрать добавочный номер, который соответствует медицинской организации. Позвонить на единую линию можно по рабочим дням с 9:00 до 18:00.