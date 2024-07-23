https://ria.ru/20240723/zvonki-1961555873.html

Более 160 тысяч звонков совершили на "горячую линию" главврача Подмосковья

Более 160 тысяч звонков совершили на "горячую линию" главврача Подмосковья - РИА Новости, 23.07.2024

Более 160 тысяч звонков совершили на "горячую линию" главврача Подмосковья

Более 160 тысяч обращений с начала года поступило на "горячую линию" главного врача Подмосковья, благодаря которой жители могут задать вопросы и получить... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T19:05

2024-07-23T19:05

2024-07-23T19:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Более 160 тысяч обращений с начала года поступило на "горячую линию" главного врача Подмосковья, благодаря которой жители могут задать вопросы и получить необходимую информацию по работе медучреждения по телефону, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Горячая линия" помогает жителям Подмосковья получать необходимую информацию. Кроме этого, она позволяет руководителям медорганизаций оперативно принимать решения в организации работы", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что за все время работы "горячей линии" обработано порядка 480 тысяч звонков. На горячую линию можно позвонить по номеру телефона: 8(498)602-03-59 и набрать добавочный номер, который соответствует медицинской организации. Позвонить на единую линию можно по рабочим дням с 9:00 до 18:00.

https://ria.ru/20240313/zapis-1932743625.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), алексей сапанюк