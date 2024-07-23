https://ria.ru/20240723/zelenskiy-1961400770.html

"Обманул старика": пользователи Сети подняли на смех новый план Зеленского

"Обманул старика": пользователи Сети подняли на смех новый план Зеленского - РИА Новости, 23.07.2024

"Обманул старика": пользователи Сети подняли на смех новый план Зеленского

Пользователи социальной сети Х иронично отнеслись к заявлению Владимира Зеленского о том, что его команда готовит новые соглашения по безопасности с партнерами... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T10:59

2024-07-23T10:59

2024-07-23T12:24

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х иронично отнеслись к заявлению Владимира Зеленского о том, что его команда готовит новые соглашения по безопасности с партнерами Украины."Ты должен быть в тюрьме за то, что обманул старика и украл его деньги", — с сарказмом отметил Gabe, опубликовав в комментарии фото Джо Байдена."Эти новые соглашения и гарантии безопасности включают в себя гарантии по еще большему отмыванию денег?" — спросил у Зеленского Mr. Bear Geopolitics."Пытаешься получить больше долларов американских налогоплательщиков, пока Трамп не пришел к власти и не прекратил твое финансирование?" — обратился к главе киевского режима 360TS."Последуй за Байденом и уходи", — заключил Mortgage Nick.В июне стало известно, что США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности, призванное, по задумке Белого дома, стать "мостом" к членству Украины в НАТО. Как отмечал в своем материале телеканал CNN, соглашение будет иметь "исполнительный" статус, то есть не потребует утверждения со стороны конгресса, а значит, будет обладать меньшей юридической силой и может быть отменено следующим президентом.

https://ria.ru/20240723/zelenskiy-1961390396.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, нато