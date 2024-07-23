https://ria.ru/20240723/zelenskij-1961571901.html

Уход Рады на каникулы может ударить по Зеленскому, пишут СМИ

Уход Рады на каникулы может ударить по Зеленскому, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2024

Уход Рады на каникулы может ударить по Зеленскому, пишут СМИ

Срочная отмена заседаний Верховной рады Украины практически на месяц может имиджево и политически ударить по Владимиру Зеленскому, сообщает во вторник издание... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T20:51

2024-07-23T20:51

2024-07-23T20:51

в мире

украина

владимир зеленский

денис шмыгаль

алексей гончаренко

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Срочная отмена заседаний Верховной рады Украины практически на месяц может имиджево и политически ударить по Владимиру Зеленскому, сообщает во вторник издание "Страна" со ссылкой на источник в украинском парламенте. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко во вторник заявлял, что Верховная рада Украины отменила свои заседания под предлогом срыва голосования за законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), однако основной причиной была отсрочка увольнения премьера Дениса Шмыгаля. "Не уверен, что Зеленскому это (уход Рады на каникулы – ред.) понравится. То, что Рада вдруг в разгар войны решила уйти на каникулы почти на месяц, может имиджево и политически ударить (по Зеленскому – ред.). Поэтому на Банковой (улица, на которой находится офис Зеленского) могут в любой момент сказать фракции "Слуга народа", чтобы все переиграли и вновь собрались на заседание", - приводит "Страна" слова источника, который утверждает, что заседания отменены практически на месяц – до 19-20 августа. При этом источник подтвердил информацию, что столь длинная пауза в заседаниях связана с отстранением от должности премьера страны Дениса Шмыгаля. Украинское издание "Страна" 29 июня сообщало, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену премьера Украины Дениса Шмыгаля, на этот раз в качестве кандидата рассматривается первый вице-премьер страны Юлия Свириденко, которая может занять должность главы правительства уже этим летом. Позднее издание "Украинская правда" сообщало, что Зеленский "устал" от Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк 1 апреля сообщал, что Зеленский будет инициировать реформирование правительства, некоторые министерства будут иметь другие функции.

https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958718311.html

https://ria.ru/20240703/shmygal-1957136496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, алексей гончаренко, верховная рада украины