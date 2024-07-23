Залужный сделал первое заявление в качестве посла в Британии
Залужный в первой речи в качестве посла призвал Запад отказаться от ряда свобод
© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный в первом публичном выступлении в качестве посла Украины в Великобритании призвал жителей стран Запада временно "отказаться от ряда свобод ради выживания" из-за опасности новых войн.
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"Возможно, самый сложный и важный компонент — это готовность общества, основанная на честной и прозрачной коммуникации между правительством и народом. Общество должно дать согласие на временный отказ от ряда свобод ради выживания. К сожалению, современные войны носят тотальный характер. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Политики могут и должны мобилизовывать общество", — заявил Залужный на конференции британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), текст выступления размещен в Telegram-канале посла.
Он также отметил возрастающую роль технологий в вооруженных конфликтах и назвал конфликт на Украине "войной переходного периода".
По словам Залужного, сегодня на Украине создают технологии, но не могут их масштабировать, а у ее партнеров есть ресурсы, но нет "прикладного и практического поля, чтобы их испытывать". Посол считает, что только вместе Украина и ее партнеры смогут "эффективно использовать ресурсы".
Владимир Зеленский 9 мая назначил Залужного послом Украины в Лондоне. Украинское издание "Главком" 4 июля сообщало, что Залужный уехал в Великобританию и вскоре приступит к исполнению обязанностей посла. Для этого ему нужно было вручить верительные грамоты королю Карлу III. Украинский телеканал "Общественное" сообщал, что Залужный 10 июля приступит к работе в должности посла Украины в Великобритании.
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