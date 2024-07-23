https://ria.ru/20240723/zaluzhnyy-1961361642.html

Залужный сделал первое заявление в качестве посла в Британии

Залужный сделал первое заявление в качестве посла в Британии - РИА Новости, 23.07.2024

Залужный сделал первое заявление в качестве посла в Британии

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный в первом публичном выступлении в качестве посла Украины в Великобритании призвал жителей стран Запада временно "отказаться... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T06:15

2024-07-23T06:15

2024-07-23T13:24

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный в первом публичном выступлении в качестве посла Украины в Великобритании призвал жителей стран Запада временно "отказаться от ряда свобод ради выживания" из-за опасности новых войн. "Возможно, самый сложный и важный компонент — это готовность общества, основанная на честной и прозрачной коммуникации между правительством и народом. Общество должно дать согласие на временный отказ от ряда свобод ради выживания. К сожалению, современные войны носят тотальный характер. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Политики могут и должны мобилизовывать общество", — заявил Залужный на конференции британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), текст выступления размещен в Telegram-канале посла.Он также отметил возрастающую роль технологий в вооруженных конфликтах и назвал конфликт на Украине "войной переходного периода". По словам Залужного, сегодня на Украине создают технологии, но не могут их масштабировать, а у ее партнеров есть ресурсы, но нет "прикладного и практического поля, чтобы их испытывать". Посол считает, что только вместе Украина и ее партнеры смогут "эффективно использовать ресурсы". Владимир Зеленский 9 мая назначил Залужного послом Украины в Лондоне. Украинское издание "Главком" 4 июля сообщало, что Залужный уехал в Великобританию и вскоре приступит к исполнению обязанностей посла. Для этого ему нужно было вручить верительные грамоты королю Карлу III. Украинский телеканал "Общественное" сообщал, что Залужный 10 июля приступит к работе в должности посла Украины в Великобритании.

https://ria.ru/20240701/zayavlenie-1956760113.html

https://ria.ru/20240608/zaluzhnyy-1951634545.html

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украина, великобритания, лондон, валерий залужный, владимир зеленский, карл iii, вооруженные силы украины, в мире