https://ria.ru/20240723/zakonotvorchestvo-1961512632.html

Госдума приняла закон о наказании за участие в нежелательных организациях

Госдума приняла закон о наказании за участие в нежелательных организациях - РИА Новости, 23.07.2024

Госдума приняла закон о наказании за участие в нежелательных организациях

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:28

2024-07-23T16:28

2024-07-23T18:01

россия

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности любых иностранных и международных организаций, признанных нежелательными в России. Законопроекты были внесены в Госдуму в апреле. Авторами поправок в КоАП и УК выступили депутаты всех фракций во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Как пояснил ранее Пискарев, поправками в кодексы предлагается исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ слова "неправительственная", в результате чего за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, например, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию её деятельности - до 6 лет лишения свободы. По словам Пискарева, с начала действия статьи 20.33 КоАП возбуждено 624 таких дела. Что касается ст. 284.1 УК РФ, то выявлено 25 преступлений такой категории, 11 человек уже осуждены. Парламентарий отмечал, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России уже выявила факты деструктивной деятельности таких иностранных организаций с участием госорганов, как "Ассоциация по вопросам северных территорий", "Британский совет" и Deutsche Welle*.* СМИ, выполняющие функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240710/prokuratura-1958804911.html

https://ria.ru/20240621/gd-1954455903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, василий пискарев, госдума рф