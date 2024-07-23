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Госдума приняла закон о наказании за участие в нежелательных организациях - РИА Новости, 23.07.2024
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16:28 23.07.2024 (обновлено: 18:01 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/zakonotvorchestvo-1961512632.html
Госдума приняла закон о наказании за участие в нежелательных организациях
Госдума приняла закон о наказании за участие в нежелательных организациях - РИА Новости, 23.07.2024
Госдума приняла закон о наказании за участие в нежелательных организациях
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:28
2024-07-23T18:01
россия
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности любых иностранных и международных организаций, признанных нежелательными в России. Законопроекты были внесены в Госдуму в апреле. Авторами поправок в КоАП и УК выступили депутаты всех фракций во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Как пояснил ранее Пискарев, поправками в кодексы предлагается исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ слова "неправительственная", в результате чего за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, например, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию её деятельности - до 6 лет лишения свободы. По словам Пискарева, с начала действия статьи 20.33 КоАП возбуждено 624 таких дела. Что касается ст. 284.1 УК РФ, то выявлено 25 преступлений такой категории, 11 человек уже осуждены. Парламентарий отмечал, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России уже выявила факты деструктивной деятельности таких иностранных организаций с участием госорганов, как "Ассоциация по вопросам северных территорий", "Британский совет" и Deutsche Welle*.* СМИ, выполняющие функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240710/prokuratura-1958804911.html
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россия, василий пискарев, госдума рф
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
Госдума приняла закон о наказании за участие в нежелательных организациях

Госдума приняла закон об ответственности за участие в нежелательных организациях

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ. 23 июля 2024
Пленарное заседание Госдумы РФ. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пленарное заседание Госдумы РФ. 23 июля 2024
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности любых иностранных и международных организаций, признанных нежелательными в России.
Законопроекты были внесены в Госдуму в апреле. Авторами поправок в КоАП и УК выступили депутаты всех фракций во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым.
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Как пояснил ранее Пискарев, поправками в кодексы предлагается исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ слова "неправительственная", в результате чего за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, например, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию её деятельности - до 6 лет лишения свободы.
По словам Пискарева, с начала действия статьи 20.33 КоАП возбуждено 624 таких дела. Что касается ст. 284.1 УК РФ, то выявлено 25 преступлений такой категории, 11 человек уже осуждены.
Парламентарий отмечал, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России уже выявила факты деструктивной деятельности таких иностранных организаций с участием госорганов, как "Ассоциация по вопросам северных территорий", "Британский совет" и Deutsche Welle*.
* СМИ, выполняющие функции иноагента в России.
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РоссияВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
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