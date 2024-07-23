https://ria.ru/20240723/zakonotvorchestvo-1961486969.html
Госдума приняла закон о миграционном режиме высылки иностранцев
Госдума приняла закон о миграционном режиме высылки иностранцев - РИА Новости, 23.07.2024
Госдума приняла закон о миграционном режиме высылки иностранцев
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:11
2024-07-23T15:11
2024-07-23T16:06
россия
госдума рф
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев.Документ внесли на рассмотрение в апреле. Согласно проекту, люди, в отношении которых введут новый режим высылки, не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органов внутренних дел. Также им запретят выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак.Кроме того, таких иностранцев добавят в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будут иметь как госорганы, так и любые юридические и физические лица. Кредитные организации обяжут предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам людей, находящихся в этом списке.Законопроектом устанавливается, что попавшие в реестр не смогут также стать участниками или учредителями общественной или религиозной организации. В свою очередь, органы ЗАГС будут обязаны проверять всех иностранцев и лиц без гражданства, вступающих в брак, на предмет их нахождения в списке.Согласно проекту, пропускать иностранных граждан через границу можно будет по документу с истекшим сроком действия или техническими неисправностями, если он позволяет идентифицировать личность. Органы внутренних дел, со своей стороны, получат право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе с преодолением сопротивления.Наряду с уже применяемыми мерами контроля также предлагается включить несколько новых: Законопроектом также предлагается сократить срок пребывания иностранцев в России до 90 суток в течение года.Помимо этого, Госдума поддержала наделение органов внутренних дел правом выдворять из страны иностранцев и лиц без гражданства. Депортируемых также можно будет помещать в спецучреждение на срок не более 48 часов по решению:Целями этого нововведения названы унификация механизмов депортации и административного выдворения иностранцев и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел. По мнению авторов проекта, это поможет сократить временные и финансовые затраты, связанные с доставлением людей в суды, и оперативно выдворять из России тех, кто нарушил законодательство.
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
https://ria.ru/20240709/slutskij-1958627621.html
https://ria.ru/20240722/migratsiya-1961237661.html
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, мигранты
Россия, Госдума РФ, Мигранты
Госдума приняла закон о миграционном режиме высылки иностранцев
Дума приняла закон, который вводит миграционный режим высылки иностранцев из РФ
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев.
Документ внесли на рассмотрение в апреле. Согласно проекту, люди, в отношении которых введут новый режим высылки, не смогут менять место жительства или пребывания в России
без разрешения органов внутренних дел. Также им запретят выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак.
Кроме того, таких иностранцев добавят в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будут иметь как госорганы, так и любые юридические и физические лица. Кредитные организации обяжут предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам людей, находящихся в этом списке.
Законопроектом устанавливается, что попавшие в реестр не смогут также стать участниками или учредителями общественной или религиозной организации. В свою очередь, органы ЗАГС будут обязаны проверять всех иностранцев и лиц без гражданства, вступающих в брак, на предмет их нахождения в списке.
Согласно проекту, пропускать иностранных граждан через границу можно будет по документу с истекшим сроком действия или техническими неисправностями, если он позволяет идентифицировать личность. Органы внутренних дел, со своей стороны, получат право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе с преодолением сопротивления.
Наряду с уже применяемыми мерами контроля также предлагается включить несколько новых:
- установление местонахождения иностранного гражданина;
- применение технических средств, в том числе геолокации;
- проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну, имеющих отношение к контролируемому лицу;
- согласование маршрута следования до пункта пропуска через границу.
Законопроектом также предлагается сократить срок пребывания иностранцев в России до 90 суток в течение года.
Помимо этого, Госдума поддержала наделение органов внутренних дел правом выдворять из страны иностранцев и лиц без гражданства. Депортируемых также можно будет помещать в спецучреждение на срок не более 48 часов по решению:
- руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя;
- руководителя территориального отделения федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя;
- руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его заместителя;
- руководителя пограничного органа или его заместителя.
Целями этого нововведения названы унификация механизмов депортации и административного выдворения иностранцев и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел. По мнению авторов проекта, это поможет сократить временные и финансовые затраты, связанные с доставлением людей в суды, и оперативно выдворять из России тех, кто нарушил законодательство.