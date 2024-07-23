https://ria.ru/20240723/zakonotvorchestvo-1961486969.html

Госдума приняла закон о миграционном режиме высылки иностранцев

Госдума приняла закон о миграционном режиме высылки иностранцев - РИА Новости, 23.07.2024

Госдума приняла закон о миграционном режиме высылки иностранцев

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:11

2024-07-23T15:11

2024-07-23T16:06

россия

госдума рф

мигранты

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев.Документ внесли на рассмотрение в апреле. Согласно проекту, люди, в отношении которых введут новый режим высылки, не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органов внутренних дел. Также им запретят выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак.Кроме того, таких иностранцев добавят в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будут иметь как госорганы, так и любые юридические и физические лица. Кредитные организации обяжут предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам людей, находящихся в этом списке.Законопроектом устанавливается, что попавшие в реестр не смогут также стать участниками или учредителями общественной или религиозной организации. В свою очередь, органы ЗАГС будут обязаны проверять всех иностранцев и лиц без гражданства, вступающих в брак, на предмет их нахождения в списке.Согласно проекту, пропускать иностранных граждан через границу можно будет по документу с истекшим сроком действия или техническими неисправностями, если он позволяет идентифицировать личность. Органы внутренних дел, со своей стороны, получат право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе с преодолением сопротивления.Наряду с уже применяемыми мерами контроля также предлагается включить несколько новых: Законопроектом также предлагается сократить срок пребывания иностранцев в России до 90 суток в течение года.Помимо этого, Госдума поддержала наделение органов внутренних дел правом выдворять из страны иностранцев и лиц без гражданства. Депортируемых также можно будет помещать в спецучреждение на срок не более 48 часов по решению:Целями этого нововведения названы унификация механизмов депортации и административного выдворения иностранцев и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел. По мнению авторов проекта, это поможет сократить временные и финансовые затраты, связанные с доставлением людей в суды, и оперативно выдворять из России тех, кто нарушил законодательство.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, госдума рф, мигранты