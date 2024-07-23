Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о миграционном режиме высылки иностранцев - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 23.07.2024 (обновлено: 16:06 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/zakonotvorchestvo-1961486969.html
Госдума приняла закон о миграционном режиме высылки иностранцев
Госдума приняла закон о миграционном режиме высылки иностранцев - РИА Новости, 23.07.2024
Госдума приняла закон о миграционном режиме высылки иностранцев
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:11
2024-07-23T16:06
россия
госдума рф
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев.Документ внесли на рассмотрение в апреле. Согласно проекту, люди, в отношении которых введут новый режим высылки, не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органов внутренних дел. Также им запретят выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак.Кроме того, таких иностранцев добавят в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будут иметь как госорганы, так и любые юридические и физические лица. Кредитные организации обяжут предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам людей, находящихся в этом списке.Законопроектом устанавливается, что попавшие в реестр не смогут также стать участниками или учредителями общественной или религиозной организации. В свою очередь, органы ЗАГС будут обязаны проверять всех иностранцев и лиц без гражданства, вступающих в брак, на предмет их нахождения в списке.Согласно проекту, пропускать иностранных граждан через границу можно будет по документу с истекшим сроком действия или техническими неисправностями, если он позволяет идентифицировать личность. Органы внутренних дел, со своей стороны, получат право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе с преодолением сопротивления.Наряду с уже применяемыми мерами контроля также предлагается включить несколько новых: Законопроектом также предлагается сократить срок пребывания иностранцев в России до 90 суток в течение года.Помимо этого, Госдума поддержала наделение органов внутренних дел правом выдворять из страны иностранцев и лиц без гражданства. Депортируемых также можно будет помещать в спецучреждение на срок не более 48 часов по решению:Целями этого нововведения названы унификация механизмов депортации и административного выдворения иностранцев и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел. По мнению авторов проекта, это поможет сократить временные и финансовые затраты, связанные с доставлением людей в суды, и оперативно выдворять из России тех, кто нарушил законодательство.
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
https://ria.ru/20240709/slutskij-1958627621.html
https://ria.ru/20240722/migratsiya-1961237661.html
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, мигранты
Россия, Госдума РФ, Мигранты
Госдума приняла закон о миграционном режиме высылки иностранцев

Дума приняла закон, который вводит миграционный режим высылки иностранцев из РФ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев.
Документ внесли на рассмотрение в апреле. Согласно проекту, люди, в отношении которых введут новый режим высылки, не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органов внутренних дел. Также им запретят выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Россия разберется с мигрантами
Вчера, 08:00
Кроме того, таких иностранцев добавят в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будут иметь как госорганы, так и любые юридические и физические лица. Кредитные организации обяжут предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам людей, находящихся в этом списке.
Законопроектом устанавливается, что попавшие в реестр не смогут также стать участниками или учредителями общественной или религиозной организации. В свою очередь, органы ЗАГС будут обязаны проверять всех иностранцев и лиц без гражданства, вступающих в брак, на предмет их нахождения в списке.
Согласно проекту, пропускать иностранных граждан через границу можно будет по документу с истекшим сроком действия или техническими неисправностями, если он позволяет идентифицировать личность. Органы внутренних дел, со своей стороны, получат право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе с преодолением сопротивления.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Слуцкий предложил наказывать за помощь мигрантам с фиктивными документами
9 июля, 22:00
Наряду с уже применяемыми мерами контроля также предлагается включить несколько новых:
  • установление местонахождения иностранного гражданина;
  • применение технических средств, в том числе геолокации;
  • проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну, имеющих отношение к контролируемому лицу;
  • согласование маршрута следования до пункта пропуска через границу.
Законопроектом также предлагается сократить срок пребывания иностранцев в России до 90 суток в течение года.
Загранпаспорт Республики Таджикистан мигранта во время проверки - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Госдуме призвали ввести в России принцип "миграции по запросу"
22 июля, 15:21
Помимо этого, Госдума поддержала наделение органов внутренних дел правом выдворять из страны иностранцев и лиц без гражданства. Депортируемых также можно будет помещать в спецучреждение на срок не более 48 часов по решению:
  • руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя;
  • руководителя территориального отделения федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя;
  • руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его заместителя;
  • руководителя пограничного органа или его заместителя.
Целями этого нововведения названы унификация механизмов депортации и административного выдворения иностранцев и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел. По мнению авторов проекта, это поможет сократить временные и финансовые затраты, связанные с доставлением людей в суды, и оперативно выдворять из России тех, кто нарушил законодательство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Мигрантская угроза: Россия в опасности
10 июля, 08:00
 
РоссияГосдума РФМигранты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала