Рейтинг@Mail.ru
Захарова объяснила усиление правых сил в Европе - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/zakharova-1961442487.html
Захарова объяснила усиление правых сил в Европе
Захарова объяснила усиление правых сил в Европе - РИА Новости, 23.07.2024
Захарова объяснила усиление правых сил в Европе
Усиление правых политических сил в Европе очевидно происходит, и оно связано с неспособностью системных политических сил решить проблемы населения, заявила... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:23
2024-07-23T13:23
европа
россия
мария захарова
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
СЕНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Усиление правых политических сил в Европе очевидно происходит, и оно связано с неспособностью системных политических сил решить проблемы населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Я не уверена, что можно говорить о глобальном правом повороте, как о чем-то свершившемся, но то, что эти тенденции набирали темп и сейчас стали очевидными, это 100%", - сказала Захарова на Фестивале новых медиа на вопрос о реальности движения вправо в политической жизни Европы. По ее словам, это явление вызвано невключением в политическое поле людей, чья точка зрения не соответствует мейнстриму в странах ЕС. Также она отметила, что проблемы в Европе обостряются до "космического уровня" миграционным потоком. Пока власти не начнут решать существующие проблемы, правые в Европе продолжат усиливаться, считает Захарова. "Хочется надеяться, что они не уйдут в радикализацию, но это зависит от того, насколько местная власть, насколько власть в принципе там будет восприимчивой, эластичной, мудрой для того, чтобы понять, к чему уже людей подтолкнули", - сказала официальный представитель МИД.
https://ria.ru/20240718/ljajeny-1960528163.html
https://ria.ru/20240717/evropa-1960044795.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, мария захарова, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Европа, Россия, Мария Захарова, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова объяснила усиление правых сил в Европе

Захарова: усиление правых сил в Европе произошло из-за политики властей

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Усиление правых политических сил в Европе очевидно происходит, и оно связано с неспособностью системных политических сил решить проблемы населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я не уверена, что можно говорить о глобальном правом повороте, как о чем-то свершившемся, но то, что эти тенденции набирали темп и сейчас стали очевидными, это 100%", - сказала Захарова на Фестивале новых медиа на вопрос о реальности движения вправо в политической жизни Европы.
Урсула фон дер Ляйен после переизбрания на пост председателя Комиссии ЕС на заседании Европейского парламента в Страсбурге. 18 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
В Германии назвали переизбрание фон дер Ляйен роковым решением для Европы
18 июля, 16:49
По ее словам, это явление вызвано невключением в политическое поле людей, чья точка зрения не соответствует мейнстриму в странах ЕС. Также она отметила, что проблемы в Европе обостряются до "космического уровня" миграционным потоком. Пока власти не начнут решать существующие проблемы, правые в Европе продолжат усиливаться, считает Захарова.
"Хочется надеяться, что они не уйдут в радикализацию, но это зависит от того, насколько местная власть, насколько власть в принципе там будет восприимчивой, эластичной, мудрой для того, чтобы понять, к чему уже людей подтолкнули", - сказала официальный представитель МИД.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
На пороге тяжелого кризиса. Европа рискует лишиться главного
17 июля, 08:00
 
ЕвропаРоссияМария ЗахароваЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала