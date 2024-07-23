https://ria.ru/20240723/zakharova-1961442487.html
Захарова объяснила усиление правых сил в Европе
Захарова объяснила усиление правых сил в Европе - РИА Новости, 23.07.2024
Захарова объяснила усиление правых сил в Европе
Усиление правых политических сил в Европе очевидно происходит, и оно связано с неспособностью системных политических сил решить проблемы населения, заявила... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:23
2024-07-23T13:23
2024-07-23T13:23
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россия
мария захарова
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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СЕНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Усиление правых политических сил в Европе очевидно происходит, и оно связано с неспособностью системных политических сил решить проблемы населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Я не уверена, что можно говорить о глобальном правом повороте, как о чем-то свершившемся, но то, что эти тенденции набирали темп и сейчас стали очевидными, это 100%", - сказала Захарова на Фестивале новых медиа на вопрос о реальности движения вправо в политической жизни Европы. По ее словам, это явление вызвано невключением в политическое поле людей, чья точка зрения не соответствует мейнстриму в странах ЕС. Также она отметила, что проблемы в Европе обостряются до "космического уровня" миграционным потоком. Пока власти не начнут решать существующие проблемы, правые в Европе продолжат усиливаться, считает Захарова. "Хочется надеяться, что они не уйдут в радикализацию, но это зависит от того, насколько местная власть, насколько власть в принципе там будет восприимчивой, эластичной, мудрой для того, чтобы понять, к чему уже людей подтолкнули", - сказала официальный представитель МИД.
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европа, россия, мария захарова, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Европа, Россия, Мария Захарова, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова объяснила усиление правых сил в Европе
Захарова: усиление правых сил в Европе произошло из-за политики властей
СЕНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Усиление правых политических сил в Европе очевидно происходит, и оно связано с неспособностью системных политических сил решить проблемы населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я не уверена, что можно говорить о глобальном правом повороте, как о чем-то свершившемся, но то, что эти тенденции набирали темп и сейчас стали очевидными, это 100%", - сказала Захарова на Фестивале новых медиа на вопрос о реальности движения вправо в политической жизни Европы.
По ее словам, это явление вызвано невключением в политическое поле людей, чья точка зрения не соответствует мейнстриму в странах ЕС
. Также она отметила, что проблемы в Европе обостряются до "космического уровня" миграционным потоком. Пока власти не начнут решать существующие проблемы, правые в Европе продолжат усиливаться, считает Захарова.
"Хочется надеяться, что они не уйдут в радикализацию, но это зависит от того, насколько местная власть, насколько власть в принципе там будет восприимчивой, эластичной, мудрой для того, чтобы понять, к чему уже людей подтолкнули", - сказала официальный представитель МИД.