https://ria.ru/20240723/zakharova-1961418996.html

МИД прокомментировал внесение в Раду проекта о продлении военного положения

МИД прокомментировал внесение в Раду проекта о продлении военного положения - РИА Новости, 23.07.2024

МИД прокомментировал внесение в Раду проекта о продлении военного положения

Владимир Зеленский, предлагающий законопроект о продлении военного положения на Украине, спасает только себя, расплачивается за это жизнями украинцев, заявила... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:13

2024-07-23T12:13

2024-07-23T12:52

украина

владимир зеленский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852079_0:157:3361:2048_1920x0_80_0_0_d120d968717caa0e8a8651059e71cb9b.jpg

СЕНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский, предлагающий законопроект о продлении военного положения на Украине, спасает только себя, расплачивается за это жизнями украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Украинский парламентарий Ярослав Железняк ранее сообщил, что законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине зарегистрированы во вторник на сайте Верховной рады, инициатором выступил Владимир Зеленский."Зеленский спасает только себя, он готов платить за собственное спасение огромную цену, и он расплачивается жизнями граждан Украины", - сказала Захарова журналистам, комментируя инициативу Зеленского.

https://ria.ru/20240723/zelenskiy-1961400770.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, владимир зеленский, в мире