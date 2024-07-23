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МИД прокомментировал внесение в Раду проекта о продлении военного положения - РИА Новости, 23.07.2024
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12:13 23.07.2024 (обновлено: 12:52 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/zakharova-1961418996.html
МИД прокомментировал внесение в Раду проекта о продлении военного положения
МИД прокомментировал внесение в Раду проекта о продлении военного положения - РИА Новости, 23.07.2024
МИД прокомментировал внесение в Раду проекта о продлении военного положения
Владимир Зеленский, предлагающий законопроект о продлении военного положения на Украине, спасает только себя, расплачивается за это жизнями украинцев, заявила... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:13
2024-07-23T12:52
украина
владимир зеленский
в мире
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СЕНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский, предлагающий законопроект о продлении военного положения на Украине, спасает только себя, расплачивается за это жизнями украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Украинский парламентарий Ярослав Железняк ранее сообщил, что законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине зарегистрированы во вторник на сайте Верховной рады, инициатором выступил Владимир Зеленский."Зеленский спасает только себя, он готов платить за собственное спасение огромную цену, и он расплачивается жизнями граждан Украины", - сказала Захарова журналистам, комментируя инициативу Зеленского.
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украина, владимир зеленский, в мире
Украина, Владимир Зеленский, В мире
МИД прокомментировал внесение в Раду проекта о продлении военного положения

Захарова: Зеленский, продлевая военное положение, спасает только себя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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СЕНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский, предлагающий законопроект о продлении военного положения на Украине, спасает только себя, расплачивается за это жизнями украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк ранее сообщил, что законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине зарегистрированы во вторник на сайте Верховной рады, инициатором выступил Владимир Зеленский.
"Зеленский спасает только себя, он готов платить за собственное спасение огромную цену, и он расплачивается жизнями граждан Украины", - сказала Захарова журналистам, комментируя инициативу Зеленского.
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