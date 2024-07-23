https://ria.ru/20240723/zakharova-1961418996.html
МИД прокомментировал внесение в Раду проекта о продлении военного положения
МИД прокомментировал внесение в Раду проекта о продлении военного положения - РИА Новости, 23.07.2024
МИД прокомментировал внесение в Раду проекта о продлении военного положения
Владимир Зеленский, предлагающий законопроект о продлении военного положения на Украине, спасает только себя, расплачивается за это жизнями украинцев, заявила... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:13
2024-07-23T12:13
2024-07-23T12:52
украина
владимир зеленский
в мире
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СЕНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский, предлагающий законопроект о продлении военного положения на Украине, спасает только себя, расплачивается за это жизнями украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Украинский парламентарий Ярослав Железняк ранее сообщил, что законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине зарегистрированы во вторник на сайте Верховной рады, инициатором выступил Владимир Зеленский."Зеленский спасает только себя, он готов платить за собственное спасение огромную цену, и он расплачивается жизнями граждан Украины", - сказала Захарова журналистам, комментируя инициативу Зеленского.
https://ria.ru/20240723/zelenskiy-1961400770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, в мире
Украина, Владимир Зеленский, В мире
МИД прокомментировал внесение в Раду проекта о продлении военного положения
Захарова: Зеленский, продлевая военное положение, спасает только себя