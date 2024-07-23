https://ria.ru/20240723/zaharova-1961429661.html

Захарова назвала транзит нефти через Украину "кнопкой манипуляции"

Захарова назвала транзит нефти через Украину "кнопкой манипуляции" - РИА Новости, 23.07.2024

Захарова назвала транзит нефти через Украину "кнопкой манипуляции"

Транзит энергоресурсов через Украину давно стал "кнопкой манипуляции" для киевского режима, чьи действия в этом русле получали поощрение с Запада, заявила... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:38

2024-07-23T12:38

2024-07-23T12:38

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СЕНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Транзит энергоресурсов через Украину давно стал "кнопкой манипуляции" для киевского режима, чьи действия в этом русле получали поощрение с Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Транзит энергоресурсов стал для киевского режима буквально вот такой кнопкой манипуляции людьми, странами, народами и так далее", - сказала Захарова журналистам.Она отметила, что западные кураторы Киева должны были остановить такую политику, однако на деле Запад делал противоположное - поощрял такой подход Киева. "Это шло по нарастающей. Это была, к сожалению, стимулируемая Вашингтоном политика киевского режима, которая сейчас уже выросла в настоящий терроризм международного размера", - добавила Захарова.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Сийярто обещал поднять вопрос на СМИД ЕС. Министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию.

https://ria.ru/20240721/neft-1960822493.html

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украина, киев, россия, мария захарова, петер сийярто, евросоюз, в мире