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Захарова назвала транзит нефти через Украину "кнопкой манипуляции"
Захарова назвала транзит нефти через Украину "кнопкой манипуляции" - РИА Новости, 23.07.2024
Захарова назвала транзит нефти через Украину "кнопкой манипуляции"
Транзит энергоресурсов через Украину давно стал "кнопкой манипуляции" для киевского режима, чьи действия в этом русле получали поощрение с Запада, заявила... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:38
2024-07-23T12:38
2024-07-23T12:38
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СЕНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Транзит энергоресурсов через Украину давно стал "кнопкой манипуляции" для киевского режима, чьи действия в этом русле получали поощрение с Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Транзит энергоресурсов стал для киевского режима буквально вот такой кнопкой манипуляции людьми, странами, народами и так далее", - сказала Захарова журналистам.Она отметила, что западные кураторы Киева должны были остановить такую политику, однако на деле Запад делал противоположное - поощрял такой подход Киева. "Это шло по нарастающей. Это была, к сожалению, стимулируемая Вашингтоном политика киевского режима, которая сейчас уже выросла в настоящий терроризм международного размера", - добавила Захарова.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Сийярто обещал поднять вопрос на СМИД ЕС. Министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию.
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Украина, Киев, Россия, Мария Захарова, Петер Сийярто, Евросоюз, В мире
Захарова назвала транзит нефти через Украину "кнопкой манипуляции"
Захарова назвала транзит нефти через Украину "кнопкой манипуляции" Зеленского