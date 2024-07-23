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Японский автопром вряд ли вернется на российский рынок, заявила Захарова - РИА Новости, 23.07.2024
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12:00 23.07.2024 (обновлено: 12:31 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/zaharova-1961415916.html
Японский автопром вряд ли вернется на российский рынок, заявила Захарова
Японский автопром вряд ли вернется на российский рынок, заявила Захарова - РИА Новости, 23.07.2024
Японский автопром вряд ли вернется на российский рынок, заявила Захарова
Японский автопром вряд ли сможет вернуться на российский рынок, откуда ушел из-за введения японскими властями, зависимыми от США, вредоносных им же самим... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:00
2024-07-23T12:31
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мария захарова
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СЕНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Японский автопром вряд ли сможет вернуться на российский рынок, откуда ушел из-за введения японскими властями, зависимыми от США, вредоносных им же самим санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступая на Фестивале новых медиа, она отметила, что на международной арене Япония действует в соответствии с диктатом Вашингтона. "Одно из доказательств вы видите на улицах Российской Федерации, куда пришел китайский автопром, потому что Япония ввела санкции, на которые мы соответствующим образом ответили. То, каким образом Япония сейчас переживает этот кризис, я вам даже говорить не буду, потому что это фильм ужасов. Они себя в эту ситуацию загнали сами. Вернуться на российский рынок после того, что они совершили и продолжают совершать, несмотря на то, что понимают, чем это грозит, к чему это их привело, они вряд ли смогут, а уж в объемах, в которых это было раньше, точно нет", - сказала Захарова. Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и санкции против 847 компаний и организаций в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537).
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япония, россия, сша, мария захарова, экономика
Япония, Россия, США, Мария Захарова, Экономика
Японский автопром вряд ли вернется на российский рынок, заявила Захарова

Захарова: автопром Японии вряд ли вернет долю на российском рынке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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СЕНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Японский автопром вряд ли сможет вернуться на российский рынок, откуда ушел из-за введения японскими властями, зависимыми от США, вредоносных им же самим санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Выступая на Фестивале новых медиа, она отметила, что на международной арене Япония действует в соответствии с диктатом Вашингтона.
«
"Одно из доказательств вы видите на улицах Российской Федерации, куда пришел китайский автопром, потому что Япония ввела санкции, на которые мы соответствующим образом ответили. То, каким образом Япония сейчас переживает этот кризис, я вам даже говорить не буду, потому что это фильм ужасов. Они себя в эту ситуацию загнали сами. Вернуться на российский рынок после того, что они совершили и продолжают совершать, несмотря на то, что понимают, чем это грозит, к чему это их привело, они вряд ли смогут, а уж в объемах, в которых это было раньше, точно нет", - сказала Захарова.
Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и санкции против 847 компаний и организаций в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537).
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ЯпонияРоссияСШАМария ЗахароваЭкономика
 
 
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