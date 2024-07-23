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YouTube заблокировал официальный канал Московской биржи - РИА Новости, 23.07.2024
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14:58 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/youtube-1961481295.html
YouTube заблокировал официальный канал Московской биржи
YouTube заблокировал официальный канал Московской биржи - РИА Новости, 23.07.2024
YouTube заблокировал официальный канал Московской биржи
Американский видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, заблокировал официальный канал Московской биржи, следует из сообщения на канале. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:58
2024-07-23T14:58
технологии
youtube
московская биржа
google
сша
россия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американский видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, заблокировал официальный канал Московской биржи, следует из сообщения на канале. "Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube", - отмечается на официальном канале Московской биржи на YouTube. Минфин США в начале июня ввел санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу.
https://ria.ru/20240715/youtube-1959805138.html
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РИА Новости
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5
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96
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технологии, youtube, московская биржа, google, сша, россия, в мире
Технологии, YouTube, Московская биржа, Google, США, Россия, В мире
YouTube заблокировал официальный канал Московской биржи

Американский видеохостинг YouTube заблокировал официальный канал Мосбиржи

© Фото : Unsplash/NordWood ThemesВидеохостинг YouTube на экране ноутбука
Видеохостинг YouTube на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Unsplash/NordWood Themes
Видеохостинг YouTube на экране ноутбука. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американский видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, заблокировал официальный канал Московской биржи, следует из сообщения на канале.
"Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube", - отмечается на официальном канале Московской биржи на YouTube.
Минфин США в начале июня ввел санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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15 июля, 16:11
 
ТехнологииYouTubeМосковская биржаGoogleСШАРоссияВ мире
 
 
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