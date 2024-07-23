https://ria.ru/20240723/youtube-1961481295.html

YouTube заблокировал официальный канал Московской биржи

YouTube заблокировал официальный канал Московской биржи - РИА Новости, 23.07.2024

YouTube заблокировал официальный канал Московской биржи

Американский видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, заблокировал официальный канал Московской биржи, следует из сообщения на канале. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:58

2024-07-23T14:58

2024-07-23T14:58

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американский видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, заблокировал официальный канал Московской биржи, следует из сообщения на канале. "Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube", - отмечается на официальном канале Московской биржи на YouTube. Минфин США в начале июня ввел санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу.

https://ria.ru/20240715/youtube-1959805138.html

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технологии, youtube, московская биржа, google, сша, россия, в мире