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Украинские СМИ сообщили о звуках работы ПВО в Сумской области - РИА Новости, 23.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/vzryvy-1961451210.html
Украинские СМИ сообщили о звуках работы ПВО в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о звуках работы ПВО в Сумской области - РИА Новости, 23.07.2024
Украинские СМИ сообщили о звуках работы ПВО в Сумской области
Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели во вторник в Сумской области на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:07
2024-07-23T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели во вторник в Сумской области на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Сумская область – работа ПВО... сообщили Воздушные силы (ВСУ)", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в его Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 13.57 мск, воздушная тревога звучит в Харьковской и Сумской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре
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в мире, сумская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о звуках работы ПВО в Сумской области

"Общественное": в Сумской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии ВС России
Боевая работа артиллерии ВС России - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллерии ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели во вторник в Сумской области на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Сумская область – работа ПВО... сообщили Воздушные силы (ВСУ)", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в его Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 13.57 мск, воздушная тревога звучит в Харьковской и Сумской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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