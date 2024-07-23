https://ria.ru/20240723/vzryvy-1961451210.html
Украинские СМИ сообщили о звуках работы ПВО в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о звуках работы ПВО в Сумской области - РИА Новости, 23.07.2024
Украинские СМИ сообщили о звуках работы ПВО в Сумской области
Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели во вторник в Сумской области на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:07
2024-07-23T14:07
2024-07-23T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_e54c140f602e0c617352e579e9057cee.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели во вторник в Сумской области на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Сумская область – работа ПВО... сообщили Воздушные силы (ВСУ)", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в его Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 13.57 мск, воздушная тревога звучит в Харьковской и Сумской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_455f0893dab2770ee6a2e9418ad4a5b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о звуках работы ПВО в Сумской области
"Общественное": в Сумской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО