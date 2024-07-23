https://ria.ru/20240723/vzryvy-1961451210.html

Украинские СМИ сообщили о звуках работы ПВО в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о звуках работы ПВО в Сумской области - РИА Новости, 23.07.2024

Украинские СМИ сообщили о звуках работы ПВО в Сумской области

Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели во вторник в Сумской области на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:07

2024-07-23T14:07

2024-07-23T14:07

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели во вторник в Сумской области на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Сумская область – работа ПВО... сообщили Воздушные силы (ВСУ)", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в его Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 13.57 мск, воздушная тревога звучит в Харьковской и Сумской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, сумская область, украина, вооруженные силы украины