https://ria.ru/20240723/vyplaty-1961461843.html
Контрактники из Москвы получат от 5,2 миллиона рублей в первый год
Контрактники из Москвы получат от 5,2 миллиона рублей в первый год - РИА Новости, 23.07.2024
Контрактники из Москвы получат от 5,2 миллиона рублей в первый год
Общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику из Москвы составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы, сообщили на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:28
2024-07-23T14:28
2024-07-23T15:15
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику из Москвы составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы, сообщили на сайте мэра и правительства. "Общая сумма выплат, <...> с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки, составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы", — отметили столичные власти.Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому военнослужащие, заключившие контракт с 23 июля на срок от года, получат дополнительную единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей.При этом власти сохранили все установленные раньше столицей меры поддержки участников СВО и членов их семей, включая ежемесячную выплату из московского бюджета военнослужащим в размере 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240723/dopvyplata-1961451665.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин, Специальная военная операция на Украине
Контрактники из Москвы получат от 5,2 миллиона рублей в первый год
Поступившие на службу в Москве контрактники получат от 5,2 млн руб в первый год