https://ria.ru/20240723/vyplaty-1961461843.html

Контрактники из Москвы получат от 5,2 миллиона рублей в первый год

Контрактники из Москвы получат от 5,2 миллиона рублей в первый год - РИА Новости, 23.07.2024

Контрактники из Москвы получат от 5,2 миллиона рублей в первый год

Общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику из Москвы составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы, сообщили на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:28

2024-07-23T14:28

2024-07-23T15:15

москва

сергей собянин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику из Москвы составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы, сообщили на сайте мэра и правительства. "Общая сумма выплат, <...> с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки, составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы", — отметили столичные власти.Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому военнослужащие, заключившие контракт с 23 июля на срок от года, получат дополнительную единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей.При этом власти сохранили все установленные раньше столицей меры поддержки участников СВО и членов их семей, включая ежемесячную выплату из московского бюджета военнослужащим в размере 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240723/dopvyplata-1961451665.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, сергей собянин