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Контрактники из Москвы получат от 5,2 миллиона рублей в первый год - РИА Новости, 23.07.2024
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14:28 23.07.2024 (обновлено: 15:15 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/vyplaty-1961461843.html
Контрактники из Москвы получат от 5,2 миллиона рублей в первый год
Контрактники из Москвы получат от 5,2 миллиона рублей в первый год - РИА Новости, 23.07.2024
Контрактники из Москвы получат от 5,2 миллиона рублей в первый год
Общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику из Москвы составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы, сообщили на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:28
2024-07-23T15:15
москва
сергей собянин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику из Москвы составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы, сообщили на сайте мэра и правительства. &quot;Общая сумма выплат, &lt;...&gt; с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки, составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы&quot;, — отметили столичные власти.Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому военнослужащие, заключившие контракт с 23 июля на срок от года, получат дополнительную единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей.При этом власти сохранили все установленные раньше столицей меры поддержки участников СВО и членов их семей, включая ежемесячную выплату из московского бюджета военнослужащим в размере 50 тысяч рублей.
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москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин, Специальная военная операция на Украине
Контрактники из Москвы получат от 5,2 миллиона рублей в первый год

Поступившие на службу в Москве контрактники получат от 5,2 млн руб в первый год

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в военкомате
Военнослужащие в военкомате - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие в военкомате. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику из Москвы составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы, сообщили на сайте мэра и правительства.
«

"Общая сумма выплат, <...> с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки, составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы", — отметили столичные власти.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому военнослужащие, заключившие контракт с 23 июля на срок от года, получат дополнительную единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей.
При этом власти сохранили все установленные раньше столицей меры поддержки участников СВО и членов их семей, включая ежемесячную выплату из московского бюджета военнослужащим в размере 50 тысяч рублей.
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Контрактники из Москвы получат дополнительную выплату в 1,9 миллиона рублей
Вчера, 14:10
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей Собянин
 
 
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