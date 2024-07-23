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Эксперт проанализировал выдвижение Харрис кандидатом в президенты США

Эксперт проанализировал выдвижение Харрис кандидатом в президенты США - РИА Новости, 23.07.2024

Эксперт проанализировал выдвижение Харрис кандидатом в президенты США

Выбор демократами виде-президента Камалы Харрис кандидатом взамен отказавшегося от переизбрания Джо Байдена без "открытого съезда" подорвет доверие избирателей, РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T00:36

2024-07-23T00:36

2024-07-23T00:36

в мире

сша

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Выбор демократами виде-президента Камалы Харрис кандидатом взамен отказавшегося от переизбрания Джо Байдена без "открытого съезда" подорвет доверие избирателей, считает американский историк конституции Дэн Лазар. В воскресенье Байден опубликовал заявление, в котором объявил, что не будет переизбираться на второй срок и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис в качестве претендента на президентский срок на предстоящих в ноябре выборах. "Следующий шаг в этом процессе неясен и, хотя демократы второго эшелона спешат поддержать Харрис, "большая четверка", которую представляют (Барак) Обама, (Нэнси) Пелоси, (Чак) Шумер и (Хаким) Джеффрис, не спешит с этим", - заявил эксперт РИА Новости. За время подготовки материала экс-спикер палаты представителей Пелоси официально выразила свою поддержку кандидатуры Харрис. Одной из причин, по которым наиболее влиятельные Демократы не торопятся поддержать Харрис, аналитик называет опасения, что она будет слабым кандидатом, а другая причина в том, что "ее коронация" может отвернуть избирателей. "Люди уже оказались отрезаны от процесса, тогда как пара дюжин мега-доноров и политических тяжеловесов пытаются решить, что делать", - говорит эксперт. "Теперь, когда Демократам нужно найти замену тем же образом, за закрытыми дверями, они (избиратели - ред.) снова оказываются не у дел", - указывает эксперт, предупреждая, что в случае, если решение будет принято таким образом, "растущее неудовлетворение может перейти в нехватку энтузиазма осенью (выборы президента США пройдут 5 ноября - ред.)". Добровольный выход победившего на праймериз Байдена из президентской гонки до формального утверждения его кандидатуры запланированным на август съездом партии поставил Демократов в невиданное ранее положение. Механизма по назначению преемника еще не утвержденного кандидата попросту не существует, а потому процедура выбора нового номинанта будет фактически произвольной. В условиях, если партия не объединится вокруг одного кандидата до съезда, на котором ранее выступавшие за Байдена делегаты отдадут ему/ей свои голоса, должен пройти так называемый "открытый съезд". В этом случае номинацию получит тот, кто наберет большинство из почти 4 тысяч голосов делегатов. В случае, если никто из претендентов на номинацию не наберет большинства в первом туре, по действующим правилам, к голосованию подключатся 700 суперделегатов партии, в их число входят наиболее почетные и известные демократы - бывшие президенты и конгрессмены. Профессор международных отношений Питтсбургского университета Майкл Бреннер отмечает в этой связи, что после отказа Байдена от участия в гонке в стане демократов "начнется борьба между сторонниками Камалы и теми, кто выступает за открытый съезд". Последний, между тем, эксперт считает "невозможным", поскольку демократам не удастся найти подобающую замену в качестве альтернативы Харрис. "Те, кто рулят Демократической партией, неспособны воспользоваться удобным моментом для запуска агрессивной кампании, которая сделала бы соперничество более персонализированным", а потому, считает он, предстоящие выборы станут "референдумом Трампа". Помимо неготовности партии предложить избирателям альтернативу Харрис, эксперт указывает на политическую слабость ее как потенциального кандидата. "Опасения о политических способностях Харрис полностью оправданы", - говорит Лазар, напоминая, что президентская кампания Харрис 2020 года завершилась ее выходом из борьбы. "Насколько я могу сказать, она не сказала ничего умного по темам, представляющим политическое значение, она дает новое значение выражению "пустой костюм", - говорит собеседник агентства, высказывая предположение, что Харрис "будет избираться на достижениях администрации (Байдена - ред.), представляя себя как второго Джо Байдена, но без болезни Паркинсона". "Однако, - говорит эксперт, - хотя Байден думает, что он величайший президент со времен Джона Ф. Кеннеди, избиратели не очень в этом уверены", - говорит собеседник агентства, называя в числе "неудач" первого срока Джо Байдена "убийственную инфляцию и войны, войны, войны". Одним из проблемных аспектов для Харрис в этой связи Лазар называет ситуацию в Газе, поскольку "на нее давит необходимость высказаться". "В двух словах, у нее много недостатков, ее политическое резюме полно дыр и она противостоит непревзойденному политическому игроку, выглядит это все не ахти", - резюмирует он.

https://ria.ru/20240722/ssha-1961114210.html

https://ria.ru/20240722/bayden-1961332373.html

https://ria.ru/20240721/obama--1961096291.html

https://ria.ru/20240722/bayden-1961331072.html

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в мире, сша, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024