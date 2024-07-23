https://ria.ru/20240723/vuchichi-1961456581.html

Президент Сербии заявил о хороших отношениях с Россией

Президент Сербии заявил о хороших отношениях с Россией - РИА Новости, 23.07.2024

Президент Сербии заявил о хороших отношениях с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил об очень хороших отношениях с Россией и попросил граждан не беспокоиться за внешнюю политику официального Белграда. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:22

2024-07-23T14:22

2024-07-23T14:22

в мире

сербия

россия

белград (город)

александр вучич

владимир путин

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БЕЛГРАД, 23 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил об очень хороших отношениях с Россией и попросил граждан не беспокоиться за внешнюю политику официального Белграда. Глава сербского государства в ночь на понедельник в телеэфире сообщил, что не разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным 2,5 года и предположил, что российский лидер не хочет увеличивать внешнее давление на Сербию из-за их контактов. "Меня за это хвалят или ругают? У нас очень хорошие отношения с Россией, и мы идём европейским путем вопреки тем, кто ориентирован ложноевропейски. Не беспокойтесь, Сербия проводит хорошую политику, и не беспокойтесь об отношениях с Россией, они очень хорошие", - заявил Вучич журналистам на открытии модернизированного пассажирского терминала международного аэропорта "Константин Великий" в городе Ниш на юге Сербии. Он добавил, что Белград старается сохранять мир и рост экономики.

https://ria.ru/20240722/konflikt-1961108489.html

сербия

россия

белград (город)

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в мире, сербия, россия, белград (город), александр вучич, владимир путин