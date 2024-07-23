Рейтинг@Mail.ru
Президент Сербии заявил о хороших отношениях с Россией - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/vuchichi-1961456581.html
Президент Сербии заявил о хороших отношениях с Россией
Президент Сербии заявил о хороших отношениях с Россией - РИА Новости, 23.07.2024
Президент Сербии заявил о хороших отношениях с Россией
Президент Сербии Александр Вучич заявил об очень хороших отношениях с Россией и попросил граждан не беспокоиться за внешнюю политику официального Белграда. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:22
2024-07-23T14:22
в мире
сербия
россия
белград (город)
александр вучич
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
БЕЛГРАД, 23 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил об очень хороших отношениях с Россией и попросил граждан не беспокоиться за внешнюю политику официального Белграда. Глава сербского государства в ночь на понедельник в телеэфире сообщил, что не разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным 2,5 года и предположил, что российский лидер не хочет увеличивать внешнее давление на Сербию из-за их контактов. "Меня за это хвалят или ругают? У нас очень хорошие отношения с Россией, и мы идём европейским путем вопреки тем, кто ориентирован ложноевропейски. Не беспокойтесь, Сербия проводит хорошую политику, и не беспокойтесь об отношениях с Россией, они очень хорошие", - заявил Вучич журналистам на открытии модернизированного пассажирского терминала международного аэропорта "Константин Великий" в городе Ниш на юге Сербии. Он добавил, что Белград старается сохранять мир и рост экономики.
https://ria.ru/20240722/konflikt-1961108489.html
сербия
россия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, белград (город), александр вучич, владимир путин
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Александр Вучич, Владимир Путин
Президент Сербии заявил о хороших отношениях с Россией

Президент Сербии Вучич заявил, что у страны хорошие отношения с Россией

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 23 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил об очень хороших отношениях с Россией и попросил граждан не беспокоиться за внешнюю политику официального Белграда.
Глава сербского государства в ночь на понедельник в телеэфире сообщил, что не разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным 2,5 года и предположил, что российский лидер не хочет увеличивать внешнее давление на Сербию из-за их контактов.
"Меня за это хвалят или ругают? У нас очень хорошие отношения с Россией, и мы идём европейским путем вопреки тем, кто ориентирован ложноевропейски. Не беспокойтесь, Сербия проводит хорошую политику, и не беспокойтесь об отношениях с Россией, они очень хорошие", - заявил Вучич журналистам на открытии модернизированного пассажирского терминала международного аэропорта "Константин Великий" в городе Ниш на юге Сербии. Он добавил, что Белград старается сохранять мир и рост экономики.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией, заявил Вучич
22 июля, 01:24
 
В миреСербияРоссияБелград (город)Александр ВучичВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала