https://ria.ru/20240723/vuchichi-1961456581.html
Президент Сербии заявил о хороших отношениях с Россией
Президент Сербии заявил о хороших отношениях с Россией - РИА Новости, 23.07.2024
Президент Сербии заявил о хороших отношениях с Россией
Президент Сербии Александр Вучич заявил об очень хороших отношениях с Россией и попросил граждан не беспокоиться за внешнюю политику официального Белграда. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:22
2024-07-23T14:22
2024-07-23T14:22
в мире
сербия
россия
белград (город)
александр вучич
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
БЕЛГРАД, 23 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил об очень хороших отношениях с Россией и попросил граждан не беспокоиться за внешнюю политику официального Белграда. Глава сербского государства в ночь на понедельник в телеэфире сообщил, что не разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным 2,5 года и предположил, что российский лидер не хочет увеличивать внешнее давление на Сербию из-за их контактов. "Меня за это хвалят или ругают? У нас очень хорошие отношения с Россией, и мы идём европейским путем вопреки тем, кто ориентирован ложноевропейски. Не беспокойтесь, Сербия проводит хорошую политику, и не беспокойтесь об отношениях с Россией, они очень хорошие", - заявил Вучич журналистам на открытии модернизированного пассажирского терминала международного аэропорта "Константин Великий" в городе Ниш на юге Сербии. Он добавил, что Белград старается сохранять мир и рост экономики.
https://ria.ru/20240722/konflikt-1961108489.html
сербия
россия
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, россия, белград (город), александр вучич, владимир путин
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Александр Вучич, Владимир Путин
Президент Сербии заявил о хороших отношениях с Россией
Президент Сербии Вучич заявил, что у страны хорошие отношения с Россией