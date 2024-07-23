https://ria.ru/20240723/vsu-1961486295.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 23.07.2024

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили восемнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, включая центр последнего, примерно за два часа,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:07

2024-07-23T15:07

2024-07-23T15:07

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

нато

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемнадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, включая центр последнего, примерно за два часа, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 – населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм"… 13:15 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Кировский район): 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что с 13.50 до 14.40 было выпущено еще восемь снарядов указанного калибра по Петровскому району Донецка и шесть – по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240723/donetsk-1961370091.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

россия

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донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, россия, вооруженные силы украины