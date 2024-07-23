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Белый дом анонсировал встречу Байдена с Нетаньяху - РИА Новости, 23.07.2024
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21:02 23.07.2024 (обновлено: 21:10 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/vstrecha-1961573664.html
Белый дом анонсировал встречу Байдена с Нетаньяху
Белый дом анонсировал встречу Байдена с Нетаньяху - РИА Новости, 23.07.2024
Белый дом анонсировал встречу Байдена с Нетаньяху
Президент США Джо Байден в четверг проведет переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил Белый дом. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:02
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джо байден
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг проведет переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил Белый дом."Днем в четверг, 25 июля, президент проведет двустороннюю встречу с премьером Израиля Нетаньяху", - сообщил Белый дом.
https://ria.ru/20240723/vstrecha-1961574133.html
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джо байден, в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, выборы президента сша — 2024
Джо Байден, В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Выборы президента США — 2024
Белый дом анонсировал встречу Байдена с Нетаньяху

Белый дом сообщил, что встреча Байдена с Нетаньяху состоится в четверг

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг проведет переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил Белый дом.
"Днем в четверг, 25 июля, президент проведет двустороннюю встречу с премьером Израиля Нетаньяху", - сообщил Белый дом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Трамп объяснил перенос встречи с Нетаньяху
Вчера, 21:03
 
Джо БайденВ миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуВыборы президента США — 2024
 
 
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