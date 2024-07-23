https://ria.ru/20240723/vstrecha-1961573664.html
Белый дом анонсировал встречу Байдена с Нетаньяху
Белый дом анонсировал встречу Байдена с Нетаньяху - РИА Новости, 23.07.2024
Белый дом анонсировал встречу Байдена с Нетаньяху
Президент США Джо Байден в четверг проведет переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил Белый дом. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:02
2024-07-23T21:02
2024-07-23T21:10
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израиль
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг проведет переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил Белый дом."Днем в четверг, 25 июля, президент проведет двустороннюю встречу с премьером Израиля Нетаньяху", - сообщил Белый дом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, выборы президента сша — 2024
Джо Байден, В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Выборы президента США — 2024
Белый дом анонсировал встречу Байдена с Нетаньяху
Белый дом сообщил, что встреча Байдена с Нетаньяху состоится в четверг