https://ria.ru/20240723/vrio-1961421891.html

Миляев прокомментировал назначение председателем комиссии госсовета России

Миляев прокомментировал назначение председателем комиссии госсовета России - РИА Новости, 23.07.2024

Миляев прокомментировал назначение председателем комиссии госсовета России

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале заявил, что постарается оправдать высокое доверие президента РФ после назначения на... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:21

2024-07-23T12:21

2024-07-23T12:21

политика

россия

тульская область

приморский край

дмитрий миляев

владимир путин

олег кожемяко

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ТУЛА, 23 июл – РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале заявил, что постарается оправдать высокое доверие президента РФ после назначения на должность председателя комиссии госсовета РФ по физической культуре и спорту. Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом обновил структуру госсовета по направлениям социально-экономического развития страны. Согласно документу, направление "Туризм, физическая культура и спорт" разделили на два. Комиссию по туризму продолжит возглавлять губернатор Приморского края Олег Кожемяко, а врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева назначили председателем комиссии госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт". "Постараюсь оправдать высокое доверие нашего президента, который назначил меня председателем комиссии по направлению "Физическая культура и спорт", - написал Миляев.

https://ria.ru/20240514/tula-1945810695.html

россия

тульская область

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политика, россия, тульская область, приморский край, дмитрий миляев, владимир путин, олег кожемяко