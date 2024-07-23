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Миляев прокомментировал назначение председателем комиссии госсовета России - РИА Новости, 23.07.2024
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12:21 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/vrio-1961421891.html
Миляев прокомментировал назначение председателем комиссии госсовета России
Миляев прокомментировал назначение председателем комиссии госсовета России - РИА Новости, 23.07.2024
Миляев прокомментировал назначение председателем комиссии госсовета России
Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале заявил, что постарается оправдать высокое доверие президента РФ после назначения на... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:21
2024-07-23T12:21
политика
россия
тульская область
приморский край
дмитрий миляев
владимир путин
олег кожемяко
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ТУЛА, 23 июл – РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале заявил, что постарается оправдать высокое доверие президента РФ после назначения на должность председателя комиссии госсовета РФ по физической культуре и спорту. Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом обновил структуру госсовета по направлениям социально-экономического развития страны. Согласно документу, направление "Туризм, физическая культура и спорт" разделили на два. Комиссию по туризму продолжит возглавлять губернатор Приморского края Олег Кожемяко, а врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева назначили председателем комиссии госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт". "Постараюсь оправдать высокое доверие нашего президента, который назначил меня председателем комиссии по направлению "Физическая культура и спорт", - написал Миляев.
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политика, россия, тульская область, приморский край, дмитрий миляев, владимир путин, олег кожемяко
Политика, Россия, Тульская область, Приморский край, Дмитрий Миляев, Владимир Путин, Олег Кожемяко
Миляев прокомментировал назначение председателем комиссии госсовета России

Врио тульского губернатора Миляев пообещал оправдать доверие президента

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Миляев
Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дмитрий Миляев. Архивное фото
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ТУЛА, 23 июл – РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале заявил, что постарается оправдать высокое доверие президента РФ после назначения на должность председателя комиссии госсовета РФ по физической культуре и спорту.
«
Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом обновил структуру госсовета по направлениям социально-экономического развития страны. Согласно документу, направление "Туризм, физическая культура и спорт" разделили на два. Комиссию по туризму продолжит возглавлять губернатор Приморского края Олег Кожемяко, а врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева назначили председателем комиссии госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт".
"Постараюсь оправдать высокое доверие нашего президента, который назначил меня председателем комиссии по направлению "Физическая культура и спорт", - написал Миляев.
Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
И.о. губернатора Тульской области стал первый заместитель Дюмина
14 мая, 11:45
 
ПолитикаРоссияТульская областьПриморский крайДмитрий МиляевВладимир ПутинОлег Кожемяко
 
 
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