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Более 250 комплексных услуг оказано предпринимателям Камчатки с начала года - РИА Новости, 23.07.2024
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Твой бизнес
 
12:34 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/uslugi-1961421641.html
Более 250 комплексных услуг оказано предпринимателям Камчатки с начала года
Более 250 комплексных услуг оказано предпринимателям Камчатки с начала года - РИА Новости, 23.07.2024
Более 250 комплексных услуг оказано предпринимателям Камчатки с начала года
Предприниматели Камчатки получили более 250 комплексных услуг от регионального центра "Мой бизнес" с начала 2024 года, на данный момент доступна поддержка по 22 РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:34
2024-07-23T12:34
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Предприниматели Камчатки получили более 250 комплексных услуг от регионального центра "Мой бизнес" с начала 2024 года, на данный момент доступна поддержка по 22 направлениям, сообщает пресс-служба правительства региона. Получателями услуг могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории региона, в том числе социальные предприятия и участники территориальных кластеров. "Данные инструменты поддержки направлены на развитие компаний, на рост узнаваемости брендов и расширение поля деятельности. В 2024 году уже оказано более 250 комплексных услуг для предпринимателей Камчатки", – рассказала директор АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Юлия Богаевская, ее слова приводит пресс-служба. Среди мер поддержки: изготовление и размещение видеосюжета, видеоролика, ролика на радио, настройка таргетированной или контекстной рекламы, настройка CRM, автоматизация бизнес-процессов, фотосъемка, видеосъемка бизнес-процесса, продвижение в соцсети ВКонтакте и многое другое. Меры поддержки реализуются по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20240723/podmoskove-1961410974.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , камчатка
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Камчатка

Более 250 комплексных услуг оказано предпринимателям Камчатки с начала года

© Фото : Официальный сайт исполнительных органов Камчатского края Более 250 комплексных услуг оказано предпринимателям Камчатки с начала года
 Более 250 комплексных услуг оказано предпринимателям Камчатки с начала года - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Официальный сайт исполнительных органов Камчатского края
Более 250 комплексных услуг оказано предпринимателям Камчатки с начала года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Предприниматели Камчатки получили более 250 комплексных услуг от регионального центра "Мой бизнес" с начала 2024 года, на данный момент доступна поддержка по 22 направлениям, сообщает пресс-служба правительства региона.
Получателями услуг могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории региона, в том числе социальные предприятия и участники территориальных кластеров.
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"Данные инструменты поддержки направлены на развитие компаний, на рост узнаваемости брендов и расширение поля деятельности. В 2024 году уже оказано более 250 комплексных услуг для предпринимателей Камчатки", – рассказала директор АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Юлия Богаевская, ее слова приводит пресс-служба.
Среди мер поддержки: изготовление и размещение видеосюжета, видеоролика, ролика на радио, настройка таргетированной или контекстной рекламы, настройка CRM, автоматизация бизнес-процессов, фотосъемка, видеосъемка бизнес-процесса, продвижение в соцсети ВКонтакте и многое другое. Меры поддержки реализуются по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКамчатка
 
 
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