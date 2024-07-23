https://ria.ru/20240723/uslugi-1961421641.html

Более 250 комплексных услуг оказано предпринимателям Камчатки с начала года

Более 250 комплексных услуг оказано предпринимателям Камчатки с начала года - РИА Новости, 23.07.2024

Более 250 комплексных услуг оказано предпринимателям Камчатки с начала года

Предприниматели Камчатки получили более 250 комплексных услуг от регионального центра "Мой бизнес" с начала 2024 года, на данный момент доступна поддержка по 22 РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:34

2024-07-23T12:34

2024-07-23T12:34

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Предприниматели Камчатки получили более 250 комплексных услуг от регионального центра "Мой бизнес" с начала 2024 года, на данный момент доступна поддержка по 22 направлениям, сообщает пресс-служба правительства региона. Получателями услуг могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории региона, в том числе социальные предприятия и участники территориальных кластеров. "Данные инструменты поддержки направлены на развитие компаний, на рост узнаваемости брендов и расширение поля деятельности. В 2024 году уже оказано более 250 комплексных услуг для предпринимателей Камчатки", – рассказала директор АНО "Камчатский центр поддержки предпринимательства" Юлия Богаевская, ее слова приводит пресс-служба. Среди мер поддержки: изготовление и размещение видеосюжета, видеоролика, ролика на радио, настройка таргетированной или контекстной рекламы, настройка CRM, автоматизация бизнес-процессов, фотосъемка, видеосъемка бизнес-процесса, продвижение в соцсети ВКонтакте и многое другое. Меры поддержки реализуются по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240723/podmoskove-1961410974.html

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , камчатка