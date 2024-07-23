https://ria.ru/20240723/ukraina-1961545611.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Вознесенске Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Вознесенске Николаевской области - РИА Новости, 23.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Вознесенске Николаевской области
Взрыв прогремел в Вознесенске Николаевской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:31
2024-07-23T18:31
2024-07-23T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959975_0:453:1011:1022_1920x0_80_0_0_6b7a16646d336ed25d9eead7bedde13b.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Вознесенске Николаевской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрыве в Вознесенске Николаевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве пока не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959975_0:359:1011:1117_1920x0_80_0_0_c03ee1e8abed8b9fd91b6a02b8613259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Вознесенске Николаевской области
"Страна": в Вознесенске Николаевской области прогремел взрыв