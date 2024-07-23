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Немецкая журналистка приехала в Киев и рассказала о настроениях на Украине - РИА Новости, 23.07.2024
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14:48 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961472142.html
Немецкая журналистка приехала в Киев и рассказала о настроениях на Украине
Немецкая журналистка приехала в Киев и рассказала о настроениях на Украине - РИА Новости, 23.07.2024
Немецкая журналистка приехала в Киев и рассказала о настроениях на Украине
Украинцы переживают из-за возможной победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который является для них более нежелательным кандидатом, чем... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:48
2024-07-23T14:48
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
камала харрис
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинцы переживают из-за возможной победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который является для них более нежелательным кандидатом, чем действующий вице-президент Камала Харрис, сообщила в репортаже для телеканала ZDF приехавшая в Киев немецкая журналистка Анне Брюль."Здесь на Украине многие считают Дональда Трампа и его потенциальное президентство большей угрозой, чем президентство Харрис", — поделилась она своими наблюдениями.Брюль подчеркнула, что украинцы должны быть готовы ко всему: к полному прекращению американской поддержки или к ее значительному снижению. Она также добавила, что положение ВСУ на фронте крайне тяжелое.На прошлой неделе американское издание Responsible Statecraft сообщило, что Вашингтон существенно сократит или полностью остановит финансовую и военную поддержку Украины в случае победы на президентских выборах кандидатов от республиканцев Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.
https://ria.ru/20240723/vsu-1961435124.html
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в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, камала харрис, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Вооруженные силы Украины
Немецкая журналистка приехала в Киев и рассказала о настроениях на Украине

Немецкая журналистка Брюль: на Украине боятся победы Трампа больше, чем Харрис

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинцы переживают из-за возможной победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который является для них более нежелательным кандидатом, чем действующий вице-президент Камала Харрис, сообщила в репортаже для телеканала ZDF приехавшая в Киев немецкая журналистка Анне Брюль.
"Здесь на Украине многие считают Дональда Трампа и его потенциальное президентство большей угрозой, чем президентство Харрис", — поделилась она своими наблюдениями.
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Брюль подчеркнула, что украинцы должны быть готовы ко всему: к полному прекращению американской поддержки или к ее значительному снижению. Она также добавила, что положение ВСУ на фронте крайне тяжелое.
На прошлой неделе американское издание Responsible Statecraft сообщило, что Вашингтон существенно сократит или полностью остановит финансовую и военную поддержку Украины в случае победы на президентских выборах кандидатов от республиканцев Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.
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