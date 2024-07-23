https://ria.ru/20240723/ukraina-1961418660.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.07.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во вторник в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:11

2024-07-23T12:11

2024-07-23T12:11

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Харьковской области звучит уже почти четыре часа. На остальные указанные регионы тревога распространилась практически одновременно в 11:54 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240604/trevoga-1950522114.html

россия

черкасская область

украина

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Варвара Скокшина

в мире, россия, черкасская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины