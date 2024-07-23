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На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 23.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:44 23.07.2024 (обновлено: 07:45 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961365205.html
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 23.07.2024
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на вторник ряд объектов инфраструктуры на... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T07:44
2024-07-23T07:45
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на вторник ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры" после взрывов. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240723/sumskaya_oblast-1961364573.html
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запорожская область, россия, киев, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины, В мире
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Запорожская ОВА: в регионе после взрывов повреждены объекты инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на вторник ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры" после взрывов. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Украинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры
Вчера, 07:36
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияКиевЗапорожская областная государственная администрацияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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