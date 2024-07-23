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На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 23.07.2024
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на вторник ряд объектов инфраструктуры на... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T07:44
2024-07-23T07:44
2024-07-23T07:45
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на вторник ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры" после взрывов. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины, В мире
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
Запорожская ОВА: в регионе после взрывов повреждены объекты инфраструктуры