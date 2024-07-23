https://ria.ru/20240723/ukraina-1961365205.html

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 23.07.2024

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на вторник ряд объектов инфраструктуры на... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T07:44

2024-07-23T07:44

2024-07-23T07:45

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запорожская областная государственная администрация

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на вторник ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры" после взрывов. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240723/sumskaya_oblast-1961364573.html

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запорожская область, россия, киев, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины, в мире