https://ria.ru/20240723/turisty-1961577446.html

Российские туристы не покидают сочинские пляжи, несмотря на грозу и смерчи

Российские туристы не покидают сочинские пляжи, несмотря на грозу и смерчи - РИА Новости, 23.07.2024

Российские туристы не покидают сочинские пляжи, несмотря на грозу и смерчи

Российские туристы не спешат покидать пляжи в Сочи - они продолжают купаться в море и отдыхать на побережье, несмотря на грозу и приближающиеся смерчи, передает РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T21:16

2024-07-23T21:16

2024-07-23T21:27

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские туристы не спешат покидать пляжи в Сочи - они продолжают купаться в море и отдыхать на побережье, несмотря на грозу и приближающиеся смерчи, передает корреспондент РИА Новости. Ливни и грозы идут в Сочи и на прилегающих территориях с утра 23 июля. В некоторых районах туристы наблюдали смерчи, формирующиеся над Черным морем. Около 18 часов по московскому времени смерчи были замечены возле побережья рядом с Адлером. Кроме того, временно не взлетают самолеты из международного аэропорта Сочи. Ранее в пресс-службе воздушной гавани сообщали, что изменения в расписании рейсов в аэропорту могут быть вызваны неблагоприятными погодными условиями до окончания среды. Пояснялось, что решение о безопасной посадке самолета принимает не аэропорт, а командир воздушного судна. Штормовое предупреждение действует в Сочи до 24 июля. В этот период синоптики прогнозируют оползни, ливни, сильный ветер, смерчи. Сильные дожди уже частично подтопили Приморскую набережную, в городе кое-где скопилась вода. При этом социально важные объекты курорта работают штатно, отмечали власти. Сильные дожди не нарушили график работы международного аэропорта Сочи, уточняли РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

https://ria.ru/20240723/livni-1961461272.html

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Российские туристы на пляжах в грозу в Сочи Российские туристы не спешат покидать пляжи в Сочи - они продолжают купаться в море и отдыхать на побережье, несмотря на грозу и приближающиеся смерчи, передает корреспондент РИА Новости. 2024-07-23T21:16 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, сочи, черное море, адлер, погода