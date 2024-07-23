https://ria.ru/20240723/turisty-1961577446.html
Российские туристы не покидают сочинские пляжи, несмотря на грозу и смерчи
Российские туристы не покидают сочинские пляжи, несмотря на грозу и смерчи - РИА Новости, 23.07.2024
Российские туристы не покидают сочинские пляжи, несмотря на грозу и смерчи
Российские туристы не спешат покидать пляжи в Сочи - они продолжают купаться в море и отдыхать на побережье, несмотря на грозу и приближающиеся смерчи, передает РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:16
2024-07-23T21:16
2024-07-23T21:27
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские туристы не спешат покидать пляжи в Сочи - они продолжают купаться в море и отдыхать на побережье, несмотря на грозу и приближающиеся смерчи, передает корреспондент РИА Новости. Ливни и грозы идут в Сочи и на прилегающих территориях с утра 23 июля. В некоторых районах туристы наблюдали смерчи, формирующиеся над Черным морем. Около 18 часов по московскому времени смерчи были замечены возле побережья рядом с Адлером. Кроме того, временно не взлетают самолеты из международного аэропорта Сочи. Ранее в пресс-службе воздушной гавани сообщали, что изменения в расписании рейсов в аэропорту могут быть вызваны неблагоприятными погодными условиями до окончания среды. Пояснялось, что решение о безопасной посадке самолета принимает не аэропорт, а командир воздушного судна. Штормовое предупреждение действует в Сочи до 24 июля. В этот период синоптики прогнозируют оползни, ливни, сильный ветер, смерчи. Сильные дожди уже частично подтопили Приморскую набережную, в городе кое-где скопилась вода. При этом социально важные объекты курорта работают штатно, отмечали власти. Сильные дожди не нарушили график работы международного аэропорта Сочи, уточняли РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
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Российские туристы на пляжах в грозу в Сочи
Российские туристы не спешат покидать пляжи в Сочи - они продолжают купаться в море и отдыхать на побережье, несмотря на грозу и приближающиеся смерчи, передает корреспондент РИА Новости.
2024-07-23T21:16
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости - туризм, сочи, черное море, адлер, погода
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Черное море, Адлер, Погода
Российские туристы не покидают сочинские пляжи, несмотря на грозу и смерчи
Российские туристы не спешат покидать пляжи в Сочи, несмотря на грозу и смерчи
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские туристы не спешат покидать пляжи в Сочи - они продолжают купаться в море и отдыхать на побережье, несмотря на грозу и приближающиеся смерчи, передает корреспондент РИА Новости.
Ливни и грозы идут в Сочи и на прилегающих территориях с утра 23 июля. В некоторых районах туристы наблюдали смерчи, формирующиеся над Черным морем. Около 18 часов по московскому времени смерчи были замечены возле побережья рядом с Адлером
.
Кроме того, временно не взлетают самолеты из международного аэропорта Сочи. Ранее в пресс-службе воздушной гавани сообщали, что изменения в расписании рейсов в аэропорту могут быть вызваны неблагоприятными погодными условиями до окончания среды. Пояснялось, что решение о безопасной посадке самолета принимает не аэропорт, а командир воздушного судна.
Штормовое предупреждение действует в Сочи до 24 июля. В этот период синоптики прогнозируют оползни, ливни, сильный ветер, смерчи. Сильные дожди уже частично подтопили Приморскую набережную, в городе кое-где скопилась вода. При этом социально важные объекты курорта работают штатно, отмечали власти. Сильные дожди не нарушили график работы международного аэропорта Сочи, уточняли РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.