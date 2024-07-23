https://ria.ru/20240723/tsennosti-1961414215.html

Развожаев назвал сохранение традиционных ценностей важнейшей задачей

Развожаев назвал сохранение традиционных ценностей важнейшей задачей - РИА Новости, 23.07.2024

Развожаев назвал сохранение традиционных ценностей важнейшей задачей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, возглавивший госкомиссию по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", заявил, что важнейшей... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T11:51

2024-07-23T11:51

2024-07-23T11:51

севастополь

россия

михаил развожаев

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, возглавивший госкомиссию по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", заявил, что важнейшей задачей для России, оказавшейся под давлением Запада, является сохранение традиционных ценностей. В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении губернатора Севастополя Развожаева председателем комиссии государственного совета по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности". "Глубоко убежден, что сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей - одна из важнейших задач для нашей страны, оказавшейся под давлением коллективного Запада, который пытается "отменить Россию". Наша страна с её тысячелетними традициями и устоями - сильна и непобедима. Сейчас как никогда актуальна задача по развитию нашей культурной идентификации, мы должны сделать так, чтобы каждый человек в нашей стране гордился своей культурой", - написал в своем Telegram-канале Развожаев, уточнив, что в этом контексте имеет в виду культуру не только как отрасль, а "как базовую цивилизационную идентичность". Развожаев напомнил, что ранее в Госсовете возглавлял комиссию по направлению "Образование", и поблагодарил главу государства за оказанное доверие.

https://ria.ru/20240607/putin-1951500729.html

https://ria.ru/20240424/suverenitet-1941941716.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин, общество