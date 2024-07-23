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Развожаев назвал сохранение традиционных ценностей важнейшей задачей - РИА Новости, 23.07.2024
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11:51 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/tsennosti-1961414215.html
Развожаев назвал сохранение традиционных ценностей важнейшей задачей
Развожаев назвал сохранение традиционных ценностей важнейшей задачей - РИА Новости, 23.07.2024
Развожаев назвал сохранение традиционных ценностей важнейшей задачей
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, возглавивший госкомиссию по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", заявил, что важнейшей... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T11:51
2024-07-23T11:51
севастополь
россия
михаил развожаев
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, возглавивший госкомиссию по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", заявил, что важнейшей задачей для России, оказавшейся под давлением Запада, является сохранение традиционных ценностей. В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении губернатора Севастополя Развожаева председателем комиссии государственного совета по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности". "Глубоко убежден, что сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей - одна из важнейших задач для нашей страны, оказавшейся под давлением коллективного Запада, который пытается "отменить Россию". Наша страна с её тысячелетними традициями и устоями - сильна и непобедима. Сейчас как никогда актуальна задача по развитию нашей культурной идентификации, мы должны сделать так, чтобы каждый человек в нашей стране гордился своей культурой", - написал в своем Telegram-канале Развожаев, уточнив, что в этом контексте имеет в виду культуру не только как отрасль, а "как базовую цивилизационную идентичность". Развожаев напомнил, что ранее в Госсовете возглавлял комиссию по направлению "Образование", и поблагодарил главу государства за оказанное доверие.
https://ria.ru/20240607/putin-1951500729.html
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севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин, общество
Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Владимир Путин, Общество
Развожаев назвал сохранение традиционных ценностей важнейшей задачей

Развожаев назвал сохранение традиционных ценностей важнейшей задачей для России

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Михаил Развожаев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, возглавивший госкомиссию по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", заявил, что важнейшей задачей для России, оказавшейся под давлением Запада, является сохранение традиционных ценностей.
В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении губернатора Севастополя Развожаева председателем комиссии государственного совета по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности".
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"Глубоко убежден, что сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей - одна из важнейших задач для нашей страны, оказавшейся под давлением коллективного Запада, который пытается "отменить Россию". Наша страна с её тысячелетними традициями и устоями - сильна и непобедима. Сейчас как никогда актуальна задача по развитию нашей культурной идентификации, мы должны сделать так, чтобы каждый человек в нашей стране гордился своей культурой", - написал в своем Telegram-канале Развожаев, уточнив, что в этом контексте имеет в виду культуру не только как отрасль, а "как базовую цивилизационную идентичность".
Развожаев напомнил, что ранее в Госсовете возглавлял комиссию по направлению "Образование", и поблагодарил главу государства за оказанное доверие.
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СевастопольРоссияМихаил РазвожаевВладимир ПутинОбщество
 
 
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