https://ria.ru/20240723/tsennosti-1961414215.html
Развожаев назвал сохранение традиционных ценностей важнейшей задачей
Развожаев назвал сохранение традиционных ценностей важнейшей задачей - РИА Новости, 23.07.2024
Развожаев назвал сохранение традиционных ценностей важнейшей задачей
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, возглавивший госкомиссию по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", заявил, что важнейшей... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T11:51
2024-07-23T11:51
2024-07-23T11:51
севастополь
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, возглавивший госкомиссию по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", заявил, что важнейшей задачей для России, оказавшейся под давлением Запада, является сохранение традиционных ценностей. В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении губернатора Севастополя Развожаева председателем комиссии государственного совета по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности". "Глубоко убежден, что сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей - одна из важнейших задач для нашей страны, оказавшейся под давлением коллективного Запада, который пытается "отменить Россию". Наша страна с её тысячелетними традициями и устоями - сильна и непобедима. Сейчас как никогда актуальна задача по развитию нашей культурной идентификации, мы должны сделать так, чтобы каждый человек в нашей стране гордился своей культурой", - написал в своем Telegram-канале Развожаев, уточнив, что в этом контексте имеет в виду культуру не только как отрасль, а "как базовую цивилизационную идентичность". Развожаев напомнил, что ранее в Госсовете возглавлял комиссию по направлению "Образование", и поблагодарил главу государства за оказанное доверие.
https://ria.ru/20240607/putin-1951500729.html
https://ria.ru/20240424/suverenitet-1941941716.html
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севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин, общество
Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Владимир Путин, Общество
Развожаев назвал сохранение традиционных ценностей важнейшей задачей
Развожаев назвал сохранение традиционных ценностей важнейшей задачей для России
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, возглавивший госкомиссию по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности", заявил, что важнейшей задачей для России, оказавшейся под давлением Запада, является сохранение традиционных ценностей.
В понедельник президент России Владимир Путин
подписал указ о назначении губернатора Севастополя Развожаева председателем комиссии государственного совета по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности".
"Глубоко убежден, что сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей - одна из важнейших задач для нашей страны, оказавшейся под давлением коллективного Запада, который пытается "отменить Россию". Наша страна с её тысячелетними традициями и устоями - сильна и непобедима. Сейчас как никогда актуальна задача по развитию нашей культурной идентификации, мы должны сделать так, чтобы каждый человек в нашей стране гордился своей культурой", - написал в своем Telegram-канале Развожаев, уточнив, что в этом контексте имеет в виду культуру не только как отрасль, а "как базовую цивилизационную идентичность".
Развожаев напомнил, что ранее в Госсовете возглавлял комиссию по направлению "Образование", и поблагодарил главу государства за оказанное доверие.