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СМИ: предвыборный штаб Трампа начал готовиться к замене Байдена еще в мае - РИА Новости, 23.07.2024
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13:56 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/tramp-1961449770.html
СМИ: предвыборный штаб Трампа начал готовиться к замене Байдена еще в мае
СМИ: предвыборный штаб Трампа начал готовиться к замене Байдена еще в мае - РИА Новости, 23.07.2024
СМИ: предвыборный штаб Трампа начал готовиться к замене Байдена еще в мае
Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа начал готовиться к возможной замене нынешнего американского лидера Джо Байдена на другого кандидата от... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:56
2024-07-23T13:56
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа начал готовиться к возможной замене нынешнего американского лидера Джо Байдена на другого кандидата от Демократической партии еще в конце мая, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренний документ штаба республиканцев. "Ровно за месяц до провального выступления Байдена на дебатах один из сотрудников предвыборного штаба республиканцев распространил среди главных советников Трампа по предвыборной кампании служебную записку, в строке темы которой было указано "Номинация альтернативного кандидата в президенты от демократов", - пишет издание. Как сообщает Politico, в 11-страничной памятке с пометкой "конфиденциальный план" было в общих чертах описано, каким образом другой кандидат вместо Байдена мог баллотироваться на пост президента. Рассматривались три сценария: самостоятельный выход Байдена из гонки, "мятеж" внутри партии и "форс-мажорное обстоятельство". По мнению издания, существование такой памятки подчеркивает тот факт, что предвыборный штаб Трампа в течение многих месяцев рассматривал перспективу того, что его противником будет не Байден. Издание также сообщает, что после дебатов 27 июня эти приготовления были ускорены, так как в то время демократы начали усиливать давление на действующего президента США с целью заставить его выйти из гонки Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Байден 21 июля сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
https://ria.ru/20240723/tramp-1961379475.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
СМИ: предвыборный штаб Трампа начал готовиться к замене Байдена еще в мае

Politico: предвыборный штаб Трампа готовился к замене Байдена еще с конца мая

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа начал готовиться к возможной замене нынешнего американского лидера Джо Байдена на другого кандидата от Демократической партии еще в конце мая, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренний документ штаба республиканцев.
"Ровно за месяц до провального выступления Байдена на дебатах один из сотрудников предвыборного штаба республиканцев распространил среди главных советников Трампа по предвыборной кампании служебную записку, в строке темы которой было указано "Номинация альтернативного кандидата в президенты от демократов", - пишет издание.
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Как сообщает Politico, в 11-страничной памятке с пометкой "конфиденциальный план" было в общих чертах описано, каким образом другой кандидат вместо Байдена мог баллотироваться на пост президента. Рассматривались три сценария: самостоятельный выход Байдена из гонки, "мятеж" внутри партии и "форс-мажорное обстоятельство".
По мнению издания, существование такой памятки подчеркивает тот факт, что предвыборный штаб Трампа в течение многих месяцев рассматривал перспективу того, что его противником будет не Байден. Издание также сообщает, что после дебатов 27 июня эти приготовления были ускорены, так как в то время демократы начали усиливать давление на действующего президента США с целью заставить его выйти из гонки
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы.
Байден 21 июля сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
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