https://ria.ru/20240723/tramp-1961449770.html

СМИ: предвыборный штаб Трампа начал готовиться к замене Байдена еще в мае

СМИ: предвыборный штаб Трампа начал готовиться к замене Байдена еще в мае - РИА Новости, 23.07.2024

СМИ: предвыборный штаб Трампа начал готовиться к замене Байдена еще в мае

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа начал готовиться к возможной замене нынешнего американского лидера Джо Байдена на другого кандидата от... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:56

2024-07-23T13:56

2024-07-23T13:56

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джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа начал готовиться к возможной замене нынешнего американского лидера Джо Байдена на другого кандидата от Демократической партии еще в конце мая, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренний документ штаба республиканцев. "Ровно за месяц до провального выступления Байдена на дебатах один из сотрудников предвыборного штаба республиканцев распространил среди главных советников Трампа по предвыборной кампании служебную записку, в строке темы которой было указано "Номинация альтернативного кандидата в президенты от демократов", - пишет издание. Как сообщает Politico, в 11-страничной памятке с пометкой "конфиденциальный план" было в общих чертах описано, каким образом другой кандидат вместо Байдена мог баллотироваться на пост президента. Рассматривались три сценария: самостоятельный выход Байдена из гонки, "мятеж" внутри партии и "форс-мажорное обстоятельство". По мнению издания, существование такой памятки подчеркивает тот факт, что предвыборный штаб Трампа в течение многих месяцев рассматривал перспективу того, что его противником будет не Байден. Издание также сообщает, что после дебатов 27 июня эти приготовления были ускорены, так как в то время демократы начали усиливать давление на действующего президента США с целью заставить его выйти из гонки Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Байден 21 июля сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024