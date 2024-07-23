https://ria.ru/20240723/tramp-1961411118.html

Трамп рассказал, что не так с политикой демократов

Трамп рассказал, что не так с политикой демократов - РИА Новости, 23.07.2024

Трамп рассказал, что не так с политикой демократов

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, кто бы ни стал кандидатом от Демократической партии вместо вышедшего из предвыборной РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T11:30

2024-07-23T11:30

2024-07-23T11:30

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, кто бы ни стал кандидатом от Демократической партии вместо вышедшего из предвыборной гонки президента страны Джо Байдена, он не беспокоится ни из-за одного из них из-за их "плохой" политики. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "Я не беспокоюсь ни из-за одного из них. У них плохая политика", - заявил Трамп, комментируя предположения ведущего о возможных кандидатах на пост президента США от Демократической партии. Экс-президент объяснил, что у демократов плохая миграционная и военная политика. Он также добавил, что демократы тратят деньги на "вещи, которые не работают". Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

https://ria.ru/20240723/tramp-1961402362.html

https://ria.ru/20240723/kharris-1961375869.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024