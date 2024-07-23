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Трамп рассказал, что не так с политикой демократов - РИА Новости, 23.07.2024
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11:30 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/tramp-1961411118.html
Трамп рассказал, что не так с политикой демократов
Трамп рассказал, что не так с политикой демократов - РИА Новости, 23.07.2024
Трамп рассказал, что не так с политикой демократов
Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, кто бы ни стал кандидатом от Демократической партии вместо вышедшего из предвыборной РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T11:30
2024-07-23T11:30
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, кто бы ни стал кандидатом от Демократической партии вместо вышедшего из предвыборной гонки президента страны Джо Байдена, он не беспокоится ни из-за одного из них из-за их "плохой" политики. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "Я не беспокоюсь ни из-за одного из них. У них плохая политика", - заявил Трамп, комментируя предположения ведущего о возможных кандидатах на пост президента США от Демократической партии. Экс-президент объяснил, что у демократов плохая миграционная и военная политика. Он также добавил, что демократы тратят деньги на "вещи, которые не работают". Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://ria.ru/20240723/tramp-1961402362.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп рассказал, что не так с политикой демократов

Трамп: у демократов плохая политика, они тратят деньги на "неработающие вещи"

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, кто бы ни стал кандидатом от Демократической партии вместо вышедшего из предвыборной гонки президента страны Джо Байдена, он не беспокоится ни из-за одного из них из-за их "плохой" политики.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Мичигане - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Трамп заявил, что против Байдена совершен переворот
Вчера, 11:04
"Я не беспокоюсь ни из-за одного из них. У них плохая политика", - заявил Трамп, комментируя предположения ведущего о возможных кандидатах на пост президента США от Демократической партии.
Экс-президент объяснил, что у демократов плохая миграционная и военная политика. Он также добавил, что демократы тратят деньги на "вещи, которые не работают".
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Многие европейские страны возлагают большие надежды на Харрис, пишут СМИ
Вчера, 09:27
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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