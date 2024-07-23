В США раскрыли, как Трамп помешает планам фон дер Ляйен по Украине
RS: при Трампе ЕС смирится с переговорами по окончанию конфликта на Украине
© AP Photo / Nam Y. HuhКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки
© AP Photo / Nam Y. Huh
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В случае победы на президентских выборах в США кандидатов от республиканцев Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса европейская элита, чьи интересы представляет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, может быть вынуждена пойти на мирное урегулирование военного противостояния между Москвой и Киевом, пишет американское издание Responsible Statecraft.
"(Антироссийская. — Прим. ред.) динамика в ЕС может измениться, если вероятная администрация Трампа-Вэнса приведет к ужасному (или желанному, в зависимости от точки зрения) сокращению американского присутствия в Европе. В этом случае европейцам придется либо воевать с Россией на Украине при существенно меньшей поддержке США, либо серьезно задуматься о том, как можно прекратить конфликт путем переговоров", — отметили в издании.
Согласно результатам опроса Европейского совета по международным отношениям, многие европейцы негативно относятся к проводимой политиками стратегии по затягиванию украинского конфликта и расширению боевых действий, заключили в публикации.
Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.