https://ria.ru/20240723/tramp-1961379475.html

В США раскрыли, как Трамп помешает планам фон дер Ляйен по Украине

В США раскрыли, как Трамп помешает планам фон дер Ляйен по Украине - РИА Новости, 23.07.2024

В США раскрыли, как Трамп помешает планам фон дер Ляйен по Украине

В случае победы на президентских выборах в США кандидатов от республиканцев Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса европейская элита, чьи интересы представляет глава... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T09:38

2024-07-23T09:38

2024-07-23T09:38

в мире

россия

сша

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дональд трамп

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

еврокомиссия

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В случае победы на президентских выборах в США кандидатов от республиканцев Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса европейская элита, чьи интересы представляет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, может быть вынуждена пойти на мирное урегулирование военного противостояния между Москвой и Киевом, пишет американское издание Responsible Statecraft."(Антироссийская. — Прим. ред.) динамика в ЕС может измениться, если вероятная администрация Трампа-Вэнса приведет к ужасному (или желанному, в зависимости от точки зрения) сокращению американского присутствия в Европе. В этом случае европейцам придется либо воевать с Россией на Украине при существенно меньшей поддержке США, либо серьезно задуматься о том, как можно прекратить конфликт путем переговоров", — отметили в издании.Согласно результатам опроса Европейского совета по международным отношениям, многие европейцы негативно относятся к проводимой политиками стратегии по затягиванию украинского конфликта и расширению боевых действий, заключили в публикации.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.

https://ria.ru/20240722/evropa-1961222555.html

https://ria.ru/20240722/ukraina-1961312690.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, еврокомиссия, евросоюз, европейский совет