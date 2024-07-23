https://ria.ru/20240723/titov-1961473084.html
Титов: рекордное число участников ожидается на бизнес-форуме в Сиане
Титов: рекордное число участников ожидается на бизнес-форуме в Сиане - РИА Новости, 23.07.2024
Титов: рекордное число участников ожидается на бизнес-форуме в Сиане
На предстоящем российско-китайском форуме малого и среднего предпринимательства в китайском Сиане ожидается рекордное количество участников, сообщил в Пекине... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:51
2024-07-23T14:51
2024-07-23T14:51
твой бизнес
твой бизнес – новости
россия
пекин
сиань
борис титов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951482467_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_182dc6eec3de21198340368ef83ee142.jpg
ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. На предстоящем российско-китайском форуме малого и среднего предпринимательства в китайском Сиане ожидается рекордное количество участников, сообщил в Пекине журналистам специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Шестой российско-китайский форум малого и среднего предпринимательства (МСП) пройдет в ноябре в китайском городе Сиань, расположенном в северо-западной провинции Шэньси. По словам Титова, сегодня у российских и китайских компаний чувствуется огромный интерес друг к другу, огромный интерес к реализации совместных проектов и развитию торговли. "Мы почти уверены, что с учетом актуальности повестки, интереса компаний к реализации совместных проектов, будет рекордное количество участников", - добавил он. Как уточнил Титов, речь может идти о "сотнях" компаний, а общее число участников форума может превысить тысячу.
https://ria.ru/20240722/titov-1961315688.html
россия
пекин
сиань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951482467_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_8aaf4d96b06369bf514d4cedc5ae214c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, россия, пекин, сиань, борис титов
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Пекин, Сиань, Борис Титов
ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. На предстоящем российско-китайском форуме малого и среднего предпринимательства в китайском Сиане ожидается рекордное количество участников, сообщил в Пекине журналистам специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
Шестой российско-китайский форум малого и среднего предпринимательства (МСП) пройдет в ноябре в китайском городе Сиань
, расположенном в северо-западной провинции Шэньси
.
По словам Титова, сегодня у российских и китайских компаний чувствуется огромный интерес друг к другу, огромный интерес к реализации совместных проектов и развитию торговли.
"Мы почти уверены, что с учетом актуальности повестки, интереса компаний к реализации совместных проектов, будет рекордное количество участников", - добавил он.
Как уточнил Титов, речь может идти о "сотнях" компаний, а общее число участников форума может превысить тысячу.