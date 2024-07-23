https://ria.ru/20240723/titov-1961473084.html

Титов: рекордное число участников ожидается на бизнес-форуме в Сиане

Титов: рекордное число участников ожидается на бизнес-форуме в Сиане - РИА Новости, 23.07.2024

Титов: рекордное число участников ожидается на бизнес-форуме в Сиане

На предстоящем российско-китайском форуме малого и среднего предпринимательства в китайском Сиане ожидается рекордное количество участников, сообщил в Пекине... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:51

2024-07-23T14:51

2024-07-23T14:51

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ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. На предстоящем российско-китайском форуме малого и среднего предпринимательства в китайском Сиане ожидается рекордное количество участников, сообщил в Пекине журналистам специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Шестой российско-китайский форум малого и среднего предпринимательства (МСП) пройдет в ноябре в китайском городе Сиань, расположенном в северо-западной провинции Шэньси. По словам Титова, сегодня у российских и китайских компаний чувствуется огромный интерес друг к другу, огромный интерес к реализации совместных проектов и развитию торговли. "Мы почти уверены, что с учетом актуальности повестки, интереса компаний к реализации совместных проектов, будет рекордное количество участников", - добавил он. Как уточнил Титов, речь может идти о "сотнях" компаний, а общее число участников форума может превысить тысячу.

https://ria.ru/20240722/titov-1961315688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, пекин, сиань, борис титов