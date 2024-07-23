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Титов: рекордное число участников ожидается на бизнес-форуме в Сиане - РИА Новости, 23.07.2024
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Твой бизнес
 
14:51 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/titov-1961473084.html
Титов: рекордное число участников ожидается на бизнес-форуме в Сиане
Титов: рекордное число участников ожидается на бизнес-форуме в Сиане - РИА Новости, 23.07.2024
Титов: рекордное число участников ожидается на бизнес-форуме в Сиане
На предстоящем российско-китайском форуме малого и среднего предпринимательства в китайском Сиане ожидается рекордное количество участников, сообщил в Пекине... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:51
2024-07-23T14:51
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пекин
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борис титов
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ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. На предстоящем российско-китайском форуме малого и среднего предпринимательства в китайском Сиане ожидается рекордное количество участников, сообщил в Пекине журналистам специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Шестой российско-китайский форум малого и среднего предпринимательства (МСП) пройдет в ноябре в китайском городе Сиань, расположенном в северо-западной провинции Шэньси. По словам Титова, сегодня у российских и китайских компаний чувствуется огромный интерес друг к другу, огромный интерес к реализации совместных проектов и развитию торговли. "Мы почти уверены, что с учетом актуальности повестки, интереса компаний к реализации совместных проектов, будет рекордное количество участников", - добавил он. Как уточнил Титов, речь может идти о "сотнях" компаний, а общее число участников форума может превысить тысячу.
https://ria.ru/20240722/titov-1961315688.html
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твой бизнес – новости, россия, пекин, сиань, борис титов
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Пекин, Сиань, Борис Титов

Титов: рекордное число участников ожидается на бизнес-форуме в Сиане

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Борис Титов
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ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. На предстоящем российско-китайском форуме малого и среднего предпринимательства в китайском Сиане ожидается рекордное количество участников, сообщил в Пекине журналистам специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
Шестой российско-китайский форум малого и среднего предпринимательства (МСП) пройдет в ноябре в китайском городе Сиань, расположенном в северо-западной провинции Шэньси.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Борис Титов обсудил с китайскими коллегами подготовку к форуму МСП
22 июля, 19:31
По словам Титова, сегодня у российских и китайских компаний чувствуется огромный интерес друг к другу, огромный интерес к реализации совместных проектов и развитию торговли.
"Мы почти уверены, что с учетом актуальности повестки, интереса компаний к реализации совместных проектов, будет рекордное количество участников", - добавил он.
Как уточнил Титов, речь может идти о "сотнях" компаний, а общее число участников форума может превысить тысячу.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиРоссияПекинСианьБорис Титов
 
 
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