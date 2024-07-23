https://ria.ru/20240723/svo-1961438511.html

Группировка "Центр" уничтожила три танка ВСУ

Группировка "Центр" уничтожила три танка ВСУ - РИА Новости, 23.07.2024

Группировка "Центр" уничтожила три танка ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад и отразили шесть контратак, противник потерял более... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:06

2024-07-23T13:06

2024-07-23T14:05

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад и отразили шесть контратак, противник потерял более 405 военных и три танка, в том числе Abrams американского производства, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 31-й, 41-й, 47-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Димитров, Гродовка, Розовка, Камышевка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что за сутки группировкой "Центр" были отражены шесть контратак штурмовых групп 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Противник потерял свыше 405 военнослужащих, три танка, в том числе М1А1 "Абрамс", три боевые бронированные машины, два пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122-мм гаубицу Д-30, 100-мм противотанковую пушку "Рапира" и три полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240723/svo-1961440051.html

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россия

торецк

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россия, вооруженные силы украины, в мире, торецк, димитров