https://ria.ru/20240723/sumskaya_oblast-1961364573.html
В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры
В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 23.07.2024
В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры
Сумская военная областная администрация утверждает, что в ночь на вторник Сумская область на Украине подверглась ударам, взрывами повреждены несколько объектов... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T07:36
2024-07-23T07:36
2024-07-23T07:36
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сумская военная областная администрация утверждает, что в ночь на вторник Сумская область на Украине подверглась ударам, взрывами повреждены несколько объектов критической инфраструктуры Шосткинской городской общины. Ранее украинское издание "Страна" сообщало о взрывах в районе Шостки Сумской области Украины. "В ночь на 23 июля нанесен авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады (городской общины - ред.)", - говорится в Telegram-канале администрации. При этом не уточняется, о каких именно объектах идет речь. Из сообщения администрации следует, что работы по ликвидации последствий удара и аварийно-восстановительные мероприятия продолжаются, на месте работают необходимые службы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240718/aerodrom-1960393612.html
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сумская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Сумская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры
В ОВА Сумской области сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сумская военная областная администрация утверждает, что в ночь на вторник Сумская область на Украине подверглась ударам, взрывами повреждены несколько объектов критической инфраструктуры Шосткинской городской общины.
Ранее украинское издание "Страна" сообщало о взрывах в районе Шостки Сумской области Украины.
"В ночь на 23 июля нанесен авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады (городской общины - ред.)", - говорится в Telegram-канале администрации.
При этом не уточняется, о каких именно объектах идет речь.
Из сообщения администрации следует, что работы по ликвидации последствий удара и аварийно-восстановительные мероприятия продолжаются, на месте работают необходимые службы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что российские войска в боях с ВСУ
не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.