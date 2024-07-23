https://ria.ru/20240723/sumskaya_oblast-1961364573.html

В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 23.07.2024

В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Сумская военная областная администрация утверждает, что в ночь на вторник Сумская область на Украине подверглась ударам, взрывами повреждены несколько объектов... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T07:36

2024-07-23T07:36

2024-07-23T07:36

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россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сумская военная областная администрация утверждает, что в ночь на вторник Сумская область на Украине подверглась ударам, взрывами повреждены несколько объектов критической инфраструктуры Шосткинской городской общины. Ранее украинское издание "Страна" сообщало о взрывах в районе Шостки Сумской области Украины. "В ночь на 23 июля нанесен авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады (городской общины - ред.)", - говорится в Telegram-канале администрации. При этом не уточняется, о каких именно объектах идет речь. Из сообщения администрации следует, что работы по ликвидации последствий удара и аварийно-восстановительные мероприятия продолжаются, на месте работают необходимые службы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240718/aerodrom-1960393612.html

https://ria.ru/20240722/smi-1961345749.html

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сумская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире