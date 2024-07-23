Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:36 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/sumskaya_oblast-1961364573.html
В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры
В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 23.07.2024
В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры
Сумская военная областная администрация утверждает, что в ночь на вторник Сумская область на Украине подверглась ударам, взрывами повреждены несколько объектов... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T07:36
2024-07-23T07:36
сумская область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960881129_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_1830c956b03a17ca86a5b0a67df684ab.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сумская военная областная администрация утверждает, что в ночь на вторник Сумская область на Украине подверглась ударам, взрывами повреждены несколько объектов критической инфраструктуры Шосткинской городской общины. Ранее украинское издание "Страна" сообщало о взрывах в районе Шостки Сумской области Украины. "В ночь на 23 июля нанесен авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады (городской общины - ред.)", - говорится в Telegram-канале администрации. При этом не уточняется, о каких именно объектах идет речь. Из сообщения администрации следует, что работы по ликвидации последствий удара и аварийно-восстановительные мероприятия продолжаются, на месте работают необходимые службы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240718/aerodrom-1960393612.html
https://ria.ru/20240722/smi-1961345749.html
сумская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960881129_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d47a5dca753b004747c9ab9a1d251924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Сумская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

В ОВА Сумской области сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры

© AP Photo / Yakiv LiashenkoУкраинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции
Украинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Yakiv Liashenko
Украинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сумская военная областная администрация утверждает, что в ночь на вторник Сумская область на Украине подверглась ударам, взрывами повреждены несколько объектов критической инфраструктуры Шосткинской городской общины.
Ранее украинское издание "Страна" сообщало о взрывах в районе Шостки Сумской области Украины.
Самолет Су-34 - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
ВС России ударили по военному аэродрому в Миргороде, сообщило подполье
18 июля, 06:54
"В ночь на 23 июля нанесен авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады (городской общины - ред.)", - говорится в Telegram-канале администрации.
При этом не уточняется, о каких именно объектах идет речь.
Из сообщения администрации следует, что работы по ликвидации последствий удара и аварийно-восстановительные мероприятия продолжаются, на месте работают необходимые службы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
22 июля, 23:48
 
Сумская областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала