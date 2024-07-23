https://ria.ru/20240723/stroitelstvo-1961505915.html

Ярославская область вошла в топ регионов ЦФО по объемам строительства жилья

Ярославская область вошла в топ регионов ЦФО по объемам строительства жилья - РИА Новости, 23.07.2024

Ярославская область вошла в топ регионов ЦФО по объемам строительства жилья

Ярославская область вошла в топ-10 регионов ЦФО по объемам строительства жилья, в этом году в области введено уже около 500 тысяч квадратных метров, сообщило... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:03

2024-07-23T16:03

2024-07-23T16:03

ярославская область

жилье

ярославская область

ярославль

переславль-залесский

михаил евраев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151699/81/1516998193_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_2fcf8739afc484f1de7972a70ef1504f.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Ярославская область вошла в топ-10 регионов ЦФО по объемам строительства жилья, в этом году в области введено уже около 500 тысяч квадратных метров, сообщило правительство региона. "По итогам первого полугодия 2024 года на территории региона введено около 500 тысяч квадратных жилья, из них почти 200 тысяч – в многоквартирных домах, порядка 300 тысяч – в индивидуальных", - говорится в сообщении областного правительства. По данным областного правительства, лидерами по итогам полугодия в регионе стали Ярославль, Ярославский район, Переславль-Залесский, Рыбинский район и Рыбинск. "Ярославская область вошла в десятку регионов по объемам жилищного строительства в Центральном федеральном округе – мы на седьмом месте. Таких результатов удалось достичь и благодаря реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", который создает благоприятные условия для инвесторов в этой сфере", - подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Как сообщил заместитель председателя правительства – министр строительства Ярославской области Александр Баланцев, по поручению губернатора Михаила Евраева для расселения аварийных домов в регионе увеличено число новостроек. В этом году заключены контракты на строительство и планируется ввести в эксплуатацию многоквартирные дома под расселение аварийного жилья в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Гаврилов – Яме, в Глебовском и Каменниковском сельских поселениях Рыбинского района, в сельском поселении Семибратово Ростовского района. Кроме того, с начала 2024 года под контролем правительства области заключено 55 государственных контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Темпы и объемы работ в данном направлении растут, отмечают в правительстве региона.

https://ria.ru/20240425/zhile-1942378715.html

https://ria.ru/20231027/stroitelstvo-1905650901.html

ярославская область

ярославль

переславль-залесский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, ярославская область, ярославль, переславль-залесский, михаил евраев