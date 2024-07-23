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Ярославская область вошла в топ регионов ЦФО по объемам строительства жилья - РИА Новости, 23.07.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
16:03 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/stroitelstvo-1961505915.html
Ярославская область вошла в топ регионов ЦФО по объемам строительства жилья
Ярославская область вошла в топ регионов ЦФО по объемам строительства жилья - РИА Новости, 23.07.2024
Ярославская область вошла в топ регионов ЦФО по объемам строительства жилья
Ярославская область вошла в топ-10 регионов ЦФО по объемам строительства жилья, в этом году в области введено уже около 500 тысяч квадратных метров, сообщило... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:03
2024-07-23T16:03
ярославская область
жилье
ярославская область
ярославль
переславль-залесский
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Ярославская область вошла в топ-10 регионов ЦФО по объемам строительства жилья, в этом году в области введено уже около 500 тысяч квадратных метров, сообщило правительство региона. "По итогам первого полугодия 2024 года на территории региона введено около 500 тысяч квадратных жилья, из них почти 200 тысяч – в многоквартирных домах, порядка 300 тысяч – в индивидуальных", - говорится в сообщении областного правительства. По данным областного правительства, лидерами по итогам полугодия в регионе стали Ярославль, Ярославский район, Переславль-Залесский, Рыбинский район и Рыбинск. "Ярославская область вошла в десятку регионов по объемам жилищного строительства в Центральном федеральном округе – мы на седьмом месте. Таких результатов удалось достичь и благодаря реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", который создает благоприятные условия для инвесторов в этой сфере", - подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Как сообщил заместитель председателя правительства – министр строительства Ярославской области Александр Баланцев, по поручению губернатора Михаила Евраева для расселения аварийных домов в регионе увеличено число новостроек. В этом году заключены контракты на строительство и планируется ввести в эксплуатацию многоквартирные дома под расселение аварийного жилья в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Гаврилов – Яме, в Глебовском и Каменниковском сельских поселениях Рыбинского района, в сельском поселении Семибратово Ростовского района. Кроме того, с начала 2024 года под контролем правительства области заключено 55 государственных контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Темпы и объемы работ в данном направлении растут, отмечают в правительстве региона.
https://ria.ru/20240425/zhile-1942378715.html
https://ria.ru/20231027/stroitelstvo-1905650901.html
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жилье, ярославская область, ярославль, переславль-залесский, михаил евраев
Ярославская область, Жилье, Ярославская область, Ярославль, Переславль-Залесский, Михаил Евраев

Ярославская область вошла в топ регионов ЦФО по объемам строительства жилья

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Город Ярославль и река Волга
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Ярославская область вошла в топ-10 регионов ЦФО по объемам строительства жилья, в этом году в области введено уже около 500 тысяч квадратных метров, сообщило правительство региона.
"По итогам первого полугодия 2024 года на территории региона введено около 500 тысяч квадратных жилья, из них почти 200 тысяч – в многоквартирных домах, порядка 300 тысяч – в индивидуальных", - говорится в сообщении областного правительства.
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По данным областного правительства, лидерами по итогам полугодия в регионе стали Ярославль, Ярославский район, Переславль-Залесский, Рыбинский район и Рыбинск.
"Ярославская область вошла в десятку регионов по объемам жилищного строительства в Центральном федеральном округе – мы на седьмом месте. Таких результатов удалось достичь и благодаря реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", который создает благоприятные условия для инвесторов в этой сфере", - подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Как сообщил заместитель председателя правительства – министр строительства Ярославской области Александр Баланцев, по поручению губернатора Михаила Евраева для расселения аварийных домов в регионе увеличено число новостроек. В этом году заключены контракты на строительство и планируется ввести в эксплуатацию многоквартирные дома под расселение аварийного жилья в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Гаврилов – Яме, в Глебовском и Каменниковском сельских поселениях Рыбинского района, в сельском поселении Семибратово Ростовского района.
Кроме того, с начала 2024 года под контролем правительства области заключено 55 государственных контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Темпы и объемы работ в данном направлении растут, отмечают в правительстве региона.
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