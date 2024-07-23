https://ria.ru/20240723/stoimost-1961480921.html
На российской бирже подорожал бензин Аи-95
На российской бирже подорожал бензин Аи-95 - РИА Новости, 23.07.2024
На российской бирже подорожал бензин Аи-95
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник выросла на 0,78% - до 74 997 рублей за тонну,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:58
2024-07-23T14:58
2024-07-23T15:03
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник выросла на 0,78% - до 74 997 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. За минувшую неделю биржевая цена Аи-95 выросла на 6,1%, превысив к закрытию торговой сессии пятницы 74 тысячи рублей, а в понедельник она увеличилась еще на 0,14%. Во вторник марка продолжает приближаться к историческому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года. Цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России также вернулась к росту - по итогам торговой сессии он составил 0,51%. Торги вторника эта марка закрыла на уровне 56 925 рубля за тонну. Цены на бензин преимущественно растут с начала лета. Стоимость Аи-92 с первого торгового дня июня по 23 июля выросла на 20%, Аи-95 - на 38,2%. Стоимость же летнего дизельного топлива по итогам торгов вторника снизилась - на 0,72%, до 62 012 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) увеличилась на 1,69% - до 32 725 рублей за тонну. Мазут также подорожал - на 0,54%, до 32 692 рублей. Минэнерго ранее в июле сообщило РИА Новости, что плановые ремонты на НПЗ идут согласно графику и не влияют на выполнение показателей по выпуску и поставкам топлива на внутренний рынок страны, сформированных запасов достаточно для его стабильного и бесперебойного обеспечения. Вместе с тем вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами отметил, что в целом ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная, за исключением бензина Аи-95, но вопрос с ним решается. По его мнению, в данный момент топливный рынок чувствительно реагирует на ремонтную кампанию на НПЗ, хотя "ничего страшного не происходит". Кабмин с 1 марта на полгода, до 1 сентября, ввел запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, однако в конце мая запрет был временно снят. Сейчас отмена запрета действует до 1 августа. Новак сообщил во вторник, что в августе запрет будет автоматически возобновлен. Также, по его словам, кабмин РФ рассматривает продление запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь, примет решение исходя из ситуации на рынке.
https://ria.ru/20240723/kitaj-1961448935.html
https://ria.ru/20240712/aktsiz-1959303544.html
https://ria.ru/20240719/benzin-1960599627.html
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, евразийский экономический союз, аи-95, аи-92
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Евразийский экономический союз, АИ-95, АИ-92
На российской бирже подорожал бензин Аи-95
Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже выросла на 0,78 процента
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник выросла на 0,78% - до 74 997 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
За минувшую неделю биржевая цена Аи-95 выросла на 6,1%, превысив к закрытию торговой сессии пятницы 74 тысячи рублей, а в понедельник она увеличилась еще на 0,14%. Во вторник марка продолжает приближаться к историческому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года.
Цена на бензин Аи-
92 по территориальному индексу Европейской части России также вернулась к росту - по итогам торговой сессии он составил 0,51%. Торги вторника эта марка закрыла на уровне 56 925 рубля за тонну.
Цены на бензин преимущественно растут с начала лета. Стоимость Аи-92 с первого торгового дня июня по 23 июля выросла на 20%, Аи-95 - на 38,2%.
Стоимость же летнего дизельного топлива по итогам торгов вторника снизилась - на 0,72%, до 62 012 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) увеличилась на 1,69% - до 32 725 рублей за тонну. Мазут также подорожал - на 0,54%, до 32 692 рублей.
Минэнерго ранее в июле сообщило РИА Новости, что плановые ремонты на НПЗ идут согласно графику и не влияют на выполнение показателей по выпуску и поставкам топлива на внутренний рынок страны, сформированных запасов достаточно для его стабильного и бесперебойного обеспечения.
Вместе с тем вице-премьер РФ Александр Новак
в разговоре с журналистами отметил, что в целом ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная, за исключением бензина Аи-95, но вопрос с ним решается. По его мнению, в данный момент топливный рынок чувствительно реагирует на ремонтную кампанию на НПЗ, хотя "ничего страшного не происходит".
Кабмин с 1 марта на полгода, до 1 сентября, ввел запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС
, однако в конце мая запрет был временно снят. Сейчас отмена запрета действует до 1 августа. Новак сообщил во вторник, что в августе запрет будет автоматически возобновлен. Также, по его словам, кабмин РФ рассматривает продление запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь, примет решение исходя из ситуации на рынке.