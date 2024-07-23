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Американский сенатор призвал отправить Байдена в отставку

Американский сенатор призвал отправить Байдена в отставку - РИА Новости, 23.07.2024

Американский сенатор призвал отправить Байдена в отставку

Сенатор-республиканец США Эрик Шмитт призвал правительство применить 25-ю поправку к Конституции в отношении президента Джо Байдена, тем самым принудив его уйти РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T11:12

2024-07-23T11:12

2024-07-23T12:12

в мире

сша

джо байден

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сенатор-республиканец США Эрик Шмитт призвал правительство применить 25-ю поправку к Конституции в отношении президента Джо Байдена, тем самым принудив его уйти в отставку и передать полномочия вице-президенту Камале Харрис, сообщает телеканал Fox News. По данным телеканала, в понедельник Шмитт отправил письма членам администрации Байдена, в которых призвал министров применить 25-ю поправку в отношении Байдена. Согласно ей, вице-президент и кабинет министров имеют право объявить президента неспособным исполнять обязанности и принудить его уйти в отставку - в таком случае, президентский пост автоматически перейдет к вице-президенту Харрис. По информации Fox News, сенатор первым официально призвал использовать эту поправку. "Если президент Байден готов признать, что он не способен продолжать выступать в качестве кандидата в президенты от Демократической партии... по причине здоровья, то он не способен продолжать служить в качестве президента до 20 января 2025 года", - говорится в письме Шмитта. Сенатор хоть и признал, что у Харрис тоже есть недостатки, но отметил, что она, в отличие от Байдена, не демонстрирует "неизлечимую неспособность" выполнять обязанности. Байден 21 июля сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы.

https://ria.ru/20240723/ekspert-1961403407.html

https://ria.ru/20240723/tramp-1961402362.html

https://ria.ru/20240723/vybor-1961349669.html

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в мире, сша, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024