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Американский сенатор призвал отправить Байдена в отставку
Американский сенатор призвал отправить Байдена в отставку - РИА Новости, 23.07.2024
Американский сенатор призвал отправить Байдена в отставку
Сенатор-республиканец США Эрик Шмитт призвал правительство применить 25-ю поправку к Конституции в отношении президента Джо Байдена, тем самым принудив его уйти РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T11:12
2024-07-23T11:12
2024-07-23T12:12
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Сенатор-республиканец США Эрик Шмитт призвал правительство применить 25-ю поправку к Конституции в отношении президента Джо Байдена, тем самым принудив его уйти в отставку и передать полномочия вице-президенту Камале Харрис, сообщает телеканал Fox News. По данным телеканала, в понедельник Шмитт отправил письма членам администрации Байдена, в которых призвал министров применить 25-ю поправку в отношении Байдена. Согласно ей, вице-президент и кабинет министров имеют право объявить президента неспособным исполнять обязанности и принудить его уйти в отставку - в таком случае, президентский пост автоматически перейдет к вице-президенту Харрис. По информации Fox News, сенатор первым официально призвал использовать эту поправку. "Если президент Байден готов признать, что он не способен продолжать выступать в качестве кандидата в президенты от Демократической партии... по причине здоровья, то он не способен продолжать служить в качестве президента до 20 января 2025 года", - говорится в письме Шмитта. Сенатор хоть и признал, что у Харрис тоже есть недостатки, но отметил, что она, в отличие от Байдена, не демонстрирует "неизлечимую неспособность" выполнять обязанности. Байден 21 июля сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы.
https://ria.ru/20240723/ekspert-1961403407.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Американский сенатор призвал отправить Байдена в отставку
Fox News: сенатор Шмитт призвал правительство принудить Байдена уйти в отставку
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Сенатор-республиканец США Эрик Шмитт призвал правительство применить 25-ю поправку к Конституции в отношении президента Джо Байдена, тем самым принудив его уйти в отставку и передать полномочия вице-президенту Камале Харрис, сообщает телеканал Fox News
.
По данным телеканала, в понедельник Шмитт отправил письма членам администрации Байдена, в которых призвал министров применить 25-ю поправку в отношении Байдена. Согласно ей, вице-президент и кабинет министров имеют право объявить президента неспособным исполнять обязанности и принудить его уйти в отставку - в таком случае, президентский пост автоматически перейдет к вице-президенту Харрис. По информации Fox News, сенатор первым официально призвал использовать эту поправку.
"Если президент Байден готов признать, что он не способен продолжать выступать в качестве кандидата в президенты от Демократической партии... по причине здоровья, то он не способен продолжать служить в качестве президента до 20 января 2025 года", - говорится в письме Шмитта.
Сенатор хоть и признал, что у Харрис тоже есть недостатки, но отметил, что она, в отличие от Байдена, не демонстрирует "неизлечимую неспособность" выполнять обязанности.
Байден 21 июля сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы.