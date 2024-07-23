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В Горловке потушили пожар, начавшийся после сброса ВСУ боеприпаса
В Горловке потушили пожар, начавшийся после сброса ВСУ боеприпаса - РИА Новости, 23.07.2024
В Горловке потушили пожар, начавшийся после сброса ВСУ боеприпаса
Спасатели ликвидировали пожар в Горловке в ДНР, возникший в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника, обошлось без жертв,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:06
2024-07-23T21:06
2024-07-23T21:06
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
стирол
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в Горловке в ДНР, возникший в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника, обошлось без жертв, сообщили в МЧС ДНР. "В Горловке сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в результате попадания взрывоопасного предмета. Сегодня днем обстрел привёл к пожару в частном секторе по улице Пятовская", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что жертв нет. По данным министерства, огнем уничтожены хозяйственная постройка, деревянный забор и 1,5 гектара сухой травы. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240310/khleb-1932120272.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Стирол
В Горловке потушили пожар, начавшийся после сброса ВСУ боеприпаса
Спасатели в Горловке потушили пожар, начавшийся после сброса ВСУ боеприпаса