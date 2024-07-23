https://ria.ru/20240723/sotrudnichestvo-1961508123.html

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая сотрудничать с Россией в энергетике

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая сотрудничать с Россией в энергетике - РИА Новости, 23.07.2024

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая сотрудничать с Россией в энергетике

Китай готов развивать сотрудничество с РФ в энергетической сфере, а также поддерживать стабильность производственных цепочек в энергетике, заявил во вторник... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:13

2024-07-23T16:13

2024-07-23T16:13

экономика

китай

россия

си цзиньпин

sinopec

газпром

роснефть

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ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Китай готов развивать сотрудничество с РФ в энергетической сфере, а также поддерживать стабильность производственных цепочек в энергетике, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. "Китай готов работать с Россией, чтобы продолжать развивать взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере, поддерживать стабильность и устойчивость производственных цепочек и цепей поставок в энергетике, а также способствовать продвижению более мощного, экологичного и здорового развития мировой энергетической отрасли", - заявил Си Цзиньпин в обращении к участникам VI Российского-китайского энергетического бизнес-форума. В форуме принимают участие ведущие российские и китайские компании, крупные банки, представители власти и научного сообщества, в том числе из компаний CNPC, Sinopec, Государственной энергетической корпорации Китая, "Газпром", "Роснефть", "Росатом", "Русгидро", РГУ нефти и газа им. Губкина, Китайского инженерного института возобновляемых источников энергии.

https://ria.ru/20240723/kitaj-1961448935.html

китай

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, китай, россия, си цзиньпин, sinopec, газпром, роснефть