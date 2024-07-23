Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая сотрудничать с Россией в энергетике - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/sotrudnichestvo-1961508123.html
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая сотрудничать с Россией в энергетике
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая сотрудничать с Россией в энергетике - РИА Новости, 23.07.2024
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая сотрудничать с Россией в энергетике
Китай готов развивать сотрудничество с РФ в энергетической сфере, а также поддерживать стабильность производственных цепочек в энергетике, заявил во вторник... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:13
2024-07-23T16:13
экономика
китай
россия
си цзиньпин
sinopec
газпром
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg
ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Китай готов развивать сотрудничество с РФ в энергетической сфере, а также поддерживать стабильность производственных цепочек в энергетике, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. "Китай готов работать с Россией, чтобы продолжать развивать взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере, поддерживать стабильность и устойчивость производственных цепочек и цепей поставок в энергетике, а также способствовать продвижению более мощного, экологичного и здорового развития мировой энергетической отрасли", - заявил Си Цзиньпин в обращении к участникам VI Российского-китайского энергетического бизнес-форума. В форуме принимают участие ведущие российские и китайские компании, крупные банки, представители власти и научного сообщества, в том числе из компаний CNPC, Sinopec, Государственной энергетической корпорации Китая, "Газпром", "Роснефть", "Росатом", "Русгидро", РГУ нефти и газа им. Губкина, Китайского инженерного института возобновляемых источников энергии.
https://ria.ru/20240723/kitaj-1961448935.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3579137b01ebd07b2814d998605099ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, си цзиньпин, sinopec, газпром, роснефть
Экономика, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Sinopec, Газпром, Роснефть
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая сотрудничать с Россией в энергетике

Си Цзиньпин заявил о готовности развивать сотрудничество с Россией в энергетике

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Китай готов развивать сотрудничество с РФ в энергетической сфере, а также поддерживать стабильность производственных цепочек в энергетике, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.
«
"Китай готов работать с Россией, чтобы продолжать развивать взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере, поддерживать стабильность и устойчивость производственных цепочек и цепей поставок в энергетике, а также способствовать продвижению более мощного, экологичного и здорового развития мировой энергетической отрасли", - заявил Си Цзиньпин в обращении к участникам VI Российского-китайского энергетического бизнес-форума.
В форуме принимают участие ведущие российские и китайские компании, крупные банки, представители власти и научного сообщества, в том числе из компаний CNPC, Sinopec, Государственной энергетической корпорации Китая, "Газпром", "Роснефть", "Росатом", "Русгидро", РГУ нефти и газа им. Губкина, Китайского инженерного института возобновляемых источников энергии.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Китай за полгода импортировал из России 55 миллионов тонн нефти
Вчера, 13:51
 
ЭкономикаКитайРоссияСи ЦзиньпинSinopecГазпромРоснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала