https://ria.ru/20240723/sotrudnichestvo-1961508123.html
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая сотрудничать с Россией в энергетике
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая сотрудничать с Россией в энергетике - РИА Новости, 23.07.2024
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая сотрудничать с Россией в энергетике
Китай готов развивать сотрудничество с РФ в энергетической сфере, а также поддерживать стабильность производственных цепочек в энергетике, заявил во вторник... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:13
2024-07-23T16:13
2024-07-23T16:13
экономика
китай
россия
си цзиньпин
sinopec
газпром
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ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Китай готов развивать сотрудничество с РФ в энергетической сфере, а также поддерживать стабильность производственных цепочек в энергетике, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. "Китай готов работать с Россией, чтобы продолжать развивать взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере, поддерживать стабильность и устойчивость производственных цепочек и цепей поставок в энергетике, а также способствовать продвижению более мощного, экологичного и здорового развития мировой энергетической отрасли", - заявил Си Цзиньпин в обращении к участникам VI Российского-китайского энергетического бизнес-форума. В форуме принимают участие ведущие российские и китайские компании, крупные банки, представители власти и научного сообщества, в том числе из компаний CNPC, Sinopec, Государственной энергетической корпорации Китая, "Газпром", "Роснефть", "Росатом", "Русгидро", РГУ нефти и газа им. Губкина, Китайского инженерного института возобновляемых источников энергии.
https://ria.ru/20240723/kitaj-1961448935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, си цзиньпин, sinopec, газпром, роснефть
Экономика, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Sinopec, Газпром, Роснефть
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая сотрудничать с Россией в энергетике
Си Цзиньпин заявил о готовности развивать сотрудничество с Россией в энергетике
ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Китай готов развивать сотрудничество с РФ в энергетической сфере, а также поддерживать стабильность производственных цепочек в энергетике, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.
«
"Китай готов работать с Россией, чтобы продолжать развивать взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере, поддерживать стабильность и устойчивость производственных цепочек и цепей поставок в энергетике, а также способствовать продвижению более мощного, экологичного и здорового развития мировой энергетической отрасли", - заявил Си Цзиньпин в обращении к участникам VI Российского-китайского энергетического бизнес-форума.
В форуме принимают участие ведущие российские и китайские компании, крупные банки, представители власти и научного сообщества, в том числе из компаний CNPC, Sinopec, Государственной энергетической корпорации Китая, "Газпром", "Роснефть", "Росатом", "Русгидро", РГУ нефти и газа им. Губкина, Китайского инженерного института возобновляемых источников энергии.