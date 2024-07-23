https://ria.ru/20240723/sobyanin-1961384501.html

Собянин: технопарки помогают развивать научно-технический потенциал Москвы

Собянин: технопарки помогают развивать научно-технический потенциал Москвы - РИА Новости, 23.07.2024

Собянин: технопарки помогают развивать научно-технический потенциал Москвы

Развивать научно-технический потенциал Москвы и создавать новые рабочие места помогают промышленные технопарки, оснащенные необходимой инфраструктурой, чтобы... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T10:10

2024-07-23T10:10

2024-07-23T10:10

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

зеленоград

сергей собянин

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Развивать научно-технический потенциал Москвы и создавать новые рабочие места помогают промышленные технопарки, оснащенные необходимой инфраструктурой, чтобы компании могли быстро и без дополнительных вложений запускать инновационные производства, сообщил на своей странице в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.Так, в начале года введена в эксплуатацию первая очередь промпарка "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва". Строительство идет по столичной программе стимулирования создания мест приложения труда. Благодаря реализации проекта в Зеленограде появится около 2,5 тысячи рабочих мест.Как отметил Собянин, площадки уже полностью забронированы высокотехнологичными компаниями. Среди арендаторов: производитель медицинских материалов, предприятие экологичной переработки металлургических промпродуктов и компания, выпускающая комплектующие для нефтяной и газовой отраслей. Резиденты смогут пользоваться льготами ОЭЗ. Всего по программе стимулирования создания МПТ в столице появится порядка 20 промышленных объектов, а на производствах будет создано свыше 17,3 тысячи рабочих мест.Как сообщил управляющий одного из резидентов площадки - АО "АГВ" Никита Лебедев, решение о размещении производства в технопарке Алабушево было принято благодаря ряду значительных преимуществ."Технопарк предоставляет всестороннюю инфраструктурную поддержку, удобное транспортное сообщение и поддержку со стороны государства, что способствует быстрому вводу в эксплуатацию нового завода с максимальной экономической эффективностью", – привели слова Лебедева в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.

https://ria.ru/20240721/ofset-1961019806.html

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москва

зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, зеленоград, сергей собянин