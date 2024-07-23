https://ria.ru/20240723/smi-1961370230.html
СМИ оценили решение Байдена выйти из предвыборной гонки
СМИ оценили решение Байдена выйти из предвыборной гонки - РИА Новости, 23.07.2024
СМИ оценили решение Байдена выйти из предвыборной гонки
Решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки может освободить его от политических ограничений и позволит действовать более свободно на мировой РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:53
2024-07-23T08:53
2024-07-23T09:15
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки может освободить его от политических ограничений и позволит действовать более свободно на мировой арене и оказывать больше влияния на международные события, пишет газета Financial Times. Опрошенные РИА Новости экс-чиновники США заявили ранее, что Байден после отказа от попытки переизбрания превратился в "хромую утку", из-за чего навряд ли стоит ожидать от него успехов на внешнеполитическом поприще, включая Украину. Financial Times полагает, что решение Байдена приведет к тому, что его власть ослабнет в течение оставшейся части срока. "Но хотя это могло бы уменьшить его влияние на зарубежных собеседников, это также могло бы освободить его от политических ограничений и позволить ему действовать с большей свободой на мировой арене", - пишет издание. Помимо этого газета отмечает, что, будучи свободным от ограничений предвыборной кампании, у Байдена будет больше времени, чтобы сосредоточиться на внешней политике в ближайшие месяцы, что, по мнению некоторых аналитиков, позволит президенту укрепить свой имидж на мировой арене. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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в мире, сша, украина, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
СМИ оценили решение Байдена выйти из предвыборной гонки
FT: выход Байдена из гонки может освободить его от политических ограничений
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки может освободить его от политических ограничений и позволит действовать более свободно на мировой арене и оказывать больше влияния на международные события, пишет газета Financial Times
.
Опрошенные РИА Новости экс-чиновники США заявили ранее, что Байден после отказа от попытки переизбрания превратился в "хромую утку", из-за чего навряд ли стоит ожидать от него успехов на внешнеполитическом поприще, включая Украину.
Financial Times полагает, что решение Байдена приведет к тому, что его власть ослабнет в течение оставшейся части срока.
"Но хотя это могло бы уменьшить его влияние на зарубежных собеседников, это также могло бы освободить его от политических ограничений и позволить ему действовать с большей свободой на мировой арене", - пишет издание.
Помимо этого газета отмечает, что, будучи свободным от ограничений предвыборной кампании, у Байдена будет больше времени, чтобы сосредоточиться на внешней политике в ближайшие месяцы, что, по мнению некоторых аналитиков, позволит президенту укрепить свой имидж на мировой арене.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.