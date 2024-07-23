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СК назвал возможные причины крушения вертолета Robinson в Якутии - РИА Новости, 23.07.2024
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17:21 23.07.2024 (обновлено: 17:31 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/sk-1961525907.html
СК назвал возможные причины крушения вертолета Robinson в Якутии
СК назвал возможные причины крушения вертолета Robinson в Якутии - РИА Новости, 23.07.2024
СК назвал возможные причины крушения вертолета Robinson в Якутии
Среди возможных причин крушения вертолета Robinson в Якутии рассматриваются ошибка пилотирования, технеисправность, погодные условия, сообщается в... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:21
2024-07-23T17:31
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Среди возможных причин крушения вертолета Robinson в Якутии рассматриваются ошибка пилотирования, технеисправность, погодные условия, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.Вертолет Robinson пропал 19 июля в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. В понедельник вертолет был обнаружен полностью разрушенным, найдены тела пилота и троих пассажиров.&quot;Среди возможных причин крушения вертолета Robinson R44II следствие рассматривает ошибку пилотирования, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия&quot;, - говорится в сообщении.Следователи осмотрели место происшествия, изъяли образцы топлива и масла, а также хвостовую балку и приборную панель воздушного судна, аварийный радиомаяк и личные вещи пострадавших. Помимо этого, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели и потерпевшие. Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240719/vertolet-1960622745.html
россия
республика саха (якутия)
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, республика саха (якутия)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Республика Саха (Якутия)
СК назвал возможные причины крушения вертолета Robinson в Якутии

СК: причиной крушения вертолета в Якутии могут быть ошибка пилота, неисправность

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииМесто крушения вертолета Robinson в Якутии
Место крушения вертолета Robinson в Якутии - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Место крушения вертолета Robinson в Якутии
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Среди возможных причин крушения вертолета Robinson в Якутии рассматриваются ошибка пилотирования, технеисправность, погодные условия, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.
Вертолет Robinson пропал 19 июля в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. В понедельник вертолет был обнаружен полностью разрушенным, найдены тела пилота и троих пассажиров.
«

"Среди возможных причин крушения вертолета Robinson R44II следствие рассматривает ошибку пилотирования, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли образцы топлива и масла, а также хвостовую балку и приборную панель воздушного судна, аварийный радиомаяк и личные вещи пострадавших. Помимо этого, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели и потерпевшие. Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Якутии возбудили дело после пропажи вертолета Robinson
19 июля, 08:01
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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