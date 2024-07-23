СК назвал возможные причины крушения вертолета Robinson в Якутии
СК: причиной крушения вертолета в Якутии могут быть ошибка пилота, неисправность
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииМесто крушения вертолета Robinson в Якутии
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Место крушения вертолета Robinson в Якутии
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Среди возможных причин крушения вертолета Robinson в Якутии рассматриваются ошибка пилотирования, технеисправность, погодные условия, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.
Вертолет Robinson пропал 19 июля в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. В понедельник вертолет был обнаружен полностью разрушенным, найдены тела пилота и троих пассажиров.
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"Среди возможных причин крушения вертолета Robinson R44II следствие рассматривает ошибку пилотирования, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли образцы топлива и масла, а также хвостовую балку и приборную панель воздушного судна, аварийный радиомаяк и личные вещи пострадавших. Помимо этого, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели и потерпевшие. Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.
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19 июля, 08:01