https://ria.ru/20240723/sk-1961525907.html

СК назвал возможные причины крушения вертолета Robinson в Якутии

СК назвал возможные причины крушения вертолета Robinson в Якутии - РИА Новости, 23.07.2024

СК назвал возможные причины крушения вертолета Robinson в Якутии

Среди возможных причин крушения вертолета Robinson в Якутии рассматриваются ошибка пилотирования, технеисправность, погодные условия, сообщается в... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:21

2024-07-23T17:21

2024-07-23T17:31

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Среди возможных причин крушения вертолета Robinson в Якутии рассматриваются ошибка пилотирования, технеисправность, погодные условия, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.Вертолет Robinson пропал 19 июля в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. В понедельник вертолет был обнаружен полностью разрушенным, найдены тела пилота и троих пассажиров."Среди возможных причин крушения вертолета Robinson R44II следствие рассматривает ошибку пилотирования, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении.Следователи осмотрели место происшествия, изъяли образцы топлива и масла, а также хвостовую балку и приборную панель воздушного судна, аварийный радиомаяк и личные вещи пострадавших. Помимо этого, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели и потерпевшие. Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240719/vertolet-1960622745.html

россия

республика саха (якутия)

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, республика саха (якутия)