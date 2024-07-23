https://ria.ru/20240723/shkoly-1961523039.html

В Оренбургской области 1 сентября учеников примут четыре новые школы

В Оренбургской области 1 сентября учеников примут четыре новые школы - РИА Новости, 23.07.2024

В Оренбургской области 1 сентября учеников примут четыре новые школы

В День знаний ученики Оренбургской области пойдут в четыре новые школы, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:11

2024-07-23T17:11

2024-07-23T17:12

оренбургская область

бузулукский район

оренбургский район

денис паслер

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В День знаний ученики Оренбургской области пойдут в четыре новые школы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Впервые торжественные линейки пройдут в школах ЖК "Дубки", ЖК "Маршала Рокоссовского" областного центра, в селе Нежинка Оренбургского района и поселке Колтубановский Бузулукского района. В настоящее время в регионе ремонтируется 16 школ, в 5 из них планируется завершить работы к началу учебного года. С 2019 года в Оренбургской области более 21 миллиарда рублей было направлено на строительство и ремонт образовательных организаций. За это время построено 47 новых объектов – 31 детский сад и 16 школ, 29 объектов находятся в сельской местности. В настоящее время продолжается строительство 5 школ. 131 школа прошла комплексный капитальный ремонт, из них 80 объектов – с участием средств федерального бюджета. "Укрепляем материально-техническую базу общего образования, реализуем региональную программу развития социальной инфраструктуры. Эта работа – для наших детей, их будущего. Хорошие условия для учебы школьников и учительского труда дают результаты. Например, это итоги ЕГЭ, который является одним из основных и объективных показателей качества образования. В Оренбургской области они выше, чем в среднем по стране, по абсолютно всем предметам на протяжении нескольких лет подряд. Этот уровень мы обязаны не только поддерживать, но и повышать, в том числе за счет открытия новых, современных учебных заведений", – приводит пресс-служба слова губернатора Дениса Паслера. Отмечается, что в 2022 году Оренбургская область одной из первых в стране запустила программу по ремонту дошкольных образовательных организаций, аналогов которой не было на федеральном уровне. В 2022–2023 годах капитальный ремонт проведен в 103 детских садах, на это направлен 1 миллиард рублей. В 2024–2025 годах на эти цели в бюджете региона запланирован еще миллиард рублей. В текущем году будет отремонтировано 85 детских садов. Кроме того, с 2019 года проведены ремонтные работы 127 спортивных залов сельских школ. В 2024 году – еще 25. С 2024 года расходы областного бюджета на ремонт спортивных залов увеличены в два раза.

https://ria.ru/20240718/abilimpiks-1960463830.html

https://ria.ru/20240716/zdravookhranenie-1960001922.html

бузулукский район

оренбургский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

бузулукский район, оренбургский район, денис паслер