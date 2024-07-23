https://ria.ru/20240723/sharlot-1961499665.html
Певца Шарлота* внесли в список террористов и экстремистов
Певца Шарлота* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 23.07.2024
Певца Шарлота* внесли в список террористов и экстремистов
Арестованный за оскорбление чувств верующих певец Эдуард Шарлот* включен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:43
2024-07-23T15:43
2024-07-23T15:51
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
эдуард шарлот
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909109584_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ab2e7ade0bf629b692341053213075a.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Арестованный за оскорбление чувств верующих певец Эдуард Шарлот* включен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (Включенные)... Национальная часть... Физические лица... 4. Шарлот Эдуард Валерьевич*, 07.02.1998 г.р. , г. Самара", - говорится в перечне.Шарлот* стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), одного - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде.Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.Позже в отношении певца были возбуждены новые уголовные дела - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов) и статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240711/navalnaya-1959018492.html
https://ria.ru/20230125/ponomarev-1847316970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), эдуард шарлот, происшествия
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Эдуард Шарлот, Происшествия
Певца Шарлота* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес певца Шарлота в список террористов и экстремистов
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Арестованный за оскорбление чувств верующих певец Эдуард Шарлот* включен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (Включенные)... Национальная часть... Физические лица... 4. Шарлот Эдуард Валерьевич*, 07.02.1998 г.р. , г. Самара", - говорится в перечне.
Шарлот* стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), одного - по части 1 статьи 148 УК РФ
(публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде.
Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова
, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Позже в отношении певца были возбуждены новые уголовные дела - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов) и статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.