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В "Новом Херсонесе" сформируют кафедру истории Византии - РИА Новости, 23.07.2024
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17:50 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/sevastopol-1961534754.html
В "Новом Херсонесе" сформируют кафедру истории Византии
В "Новом Херсонесе" сформируют кафедру истории Византии - РИА Новости, 23.07.2024
В "Новом Херсонесе" сформируют кафедру истории Византии
Кафедру по изучению истории Византии сформируют в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе, ее возглавит академик-византинист Сергей Карпов,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:50
2024-07-23T17:50
севастополь
новороссия
михаил развожаев
наука
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Кафедру по изучению истории Византии сформируют в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе, ее возглавит академик-византинист Сергей Карпов, заявил на пресс-конференции губернатор города Михаил Развожаев. Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, откроется для посетителей 30 июля. &quot;Гуманитарная школа в &quot;Новом Херсонесе&quot; будет обязательно формироваться. Вот уже сейчас обсуждается, и решение будет принято о том, что кафедра по изучению Византии будет сформирована на территории нашего музея. Главный наш специалист академик Карпов – главный специалист по Византии в нашей стране – лично ее возглавит&quot;, – сказал Развожаев."Новый Херсонес" создается в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический, он входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя.
https://ria.ru/20240723/razvozhaev-1961466767.html
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севастополь, новороссия, михаил развожаев, наука
Севастополь, Новороссия, Михаил Развожаев, Наука
В "Новом Херсонесе" сформируют кафедру истории Византии

В "Новом Херсонесе" в Севастополе создадут кафедру по изучению истории Византии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Кафедру по изучению истории Византии сформируют в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе, ее возглавит академик-византинист Сергей Карпов, заявил на пресс-конференции губернатор города Михаил Развожаев.
Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, откроется для посетителей 30 июля.
«

"Гуманитарная школа в "Новом Херсонесе" будет обязательно формироваться. Вот уже сейчас обсуждается, и решение будет принято о том, что кафедра по изучению Византии будет сформирована на территории нашего музея. Главный наш специалист академик Карпов – главный специалист по Византии в нашей стране – лично ее возглавит", – сказал Развожаев.

"Новый Херсонес" создается в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический, он входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя.
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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