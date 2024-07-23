https://ria.ru/20240723/sevastopol-1961534754.html

В "Новом Херсонесе" сформируют кафедру истории Византии

В "Новом Херсонесе" сформируют кафедру истории Византии - РИА Новости, 23.07.2024

В "Новом Херсонесе" сформируют кафедру истории Византии

Кафедру по изучению истории Византии сформируют в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе, ее возглавит академик-византинист Сергей Карпов,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:50

2024-07-23T17:50

2024-07-23T17:50

севастополь

новороссия

михаил развожаев

наука

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Кафедру по изучению истории Византии сформируют в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе, ее возглавит академик-византинист Сергей Карпов, заявил на пресс-конференции губернатор города Михаил Развожаев. Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, откроется для посетителей 30 июля. "Гуманитарная школа в "Новом Херсонесе" будет обязательно формироваться. Вот уже сейчас обсуждается, и решение будет принято о том, что кафедра по изучению Византии будет сформирована на территории нашего музея. Главный наш специалист академик Карпов – главный специалист по Византии в нашей стране – лично ее возглавит", – сказал Развожаев."Новый Херсонес" создается в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический, он входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя.

https://ria.ru/20240723/razvozhaev-1961466767.html

севастополь

новороссия

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севастополь, новороссия, михаил развожаев, наука