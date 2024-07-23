https://ria.ru/20240723/sechin-1961511749.html

Сечин завершил выступление на российско-китайском форуме цитатой Лао-Цзы

Сечин завершил выступление на российско-китайском форуме цитатой Лао-Цзы - РИА Новости, 23.07.2024

Сечин завершил выступление на российско-китайском форуме цитатой Лао-Цзы

Ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин завершил... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:25

2024-07-23T16:25

2024-07-23T16:25

экономика

россия

китай

игорь сечин

роснефть

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин завершил выступление на VI российско-китайском энергетическом бизнес-форуме китайскими изречениями. В заключение своего доклада он заявил, что потенциал сотрудничества между Россией и Китаем огромен, и страны находятся только в начале пути его реализации. "Как гласит известное китайское изречение: "Пусть расцветают все цветы". Хотел бы поблагодарить всех участников нашего энергодиалога, вносящих вклад в процветание и развитие России и Китая и повышающих благополучие наших народов. Завершить свое выступление я хотел бы цитатой выдающегося китайского философа Лао-Цзы: "Лишь тот, кто имеет силу, может давать ее другим", - сказал Сечин.В ходе выступления он отметил успешное выполнение договоренностей лидеров России и Китая, касающихся развития на рыночной основе сотрудничества в области нефти, природного газа, сжиженного природного газа (СПГ), угля и электроэнергии. Сечин напомнил, что в прошлом году товарооборот стран вырос на 26% и достиг 240 миллиардов долларов, значительно превысив намеченную планку в 200 миллиардов долларов. "Из этой суммы 95 миллиардов долларов приходится на экспорт минерального топлива из России в Китай", - добавил он.

https://ria.ru/20240723/kitaj-1961510752.html

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экономика, россия, китай, игорь сечин, роснефть