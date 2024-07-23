https://ria.ru/20240723/sechin-1961510595.html

Сечин: компании из России готовы участвовать в энергобезопасности Китая

Сечин: компании из России готовы участвовать в энергобезопасности Китая - РИА Новости, 23.07.2024

Сечин: компании из России готовы участвовать в энергобезопасности Китая

Российские компании готовы участвовать в вопросах обеспечения энергетической безопасности и потребления энергии Китая, заявил ответственный секретарь комиссии... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:20

2024-07-23T16:20

2024-07-23T16:20

экономика

китай

россия

игорь сечин

роснефть

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские компании готовы участвовать в вопросах обеспечения энергетической безопасности и потребления энергии Китая, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Российские компании готовы внести свой вклад в вопрос обеспечения энергобезопасности и потребления энергии Китая", - сказал он в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Сечин также отметил, что продолжающийся экономический подъем Китая означает рост потребности в надежном и безопасном энергоснабжении. В частности, по оценкам Международного экономического агентства (МЭА), потребление жидких углеводородов в Китае увеличится на 9% к 2030 году. "В контексте событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке, важно отметить безопасность поставок российской нефти и других энергоносителей в КНР. Значительная часть российской нефти поступает по нефтепроводу ВСТО ("Восточная Сибирь - Тихий океан" - ред.), который в текущей ситуации является более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал, ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов", - добавляет секретарь комиссии.

https://ria.ru/20240723/kitay-1961510090.html

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экономика, китай, россия, игорь сечин, роснефть