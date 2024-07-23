https://ria.ru/20240723/saratov-1961384082.html
В Саратове возбудили дело после ДТП с грузовиком
В Саратове возбудили дело после ДТП с грузовиком - РИА Новости, 23.07.2024
В Саратове возбудили дело после ДТП с грузовиком
Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, вызвавшем гибель двух людей, после ДТП с грузовиком в Саратове, сообщило ГУМВД России по Саратовской области в РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:58
2024-07-23T09:58
2024-07-23T10:45
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САМАРА, 23 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, вызвавшем гибель двух людей, после ДТП с грузовиком в Саратове, сообщило ГУМВД России по Саратовской области в своем Telegram-канале. Следователи установили, что 22 июля 19-летний саратовец за рулем Lada Granta двигался по улице Соколовой в Саратове, не справился с управлением и наехал на припаркованный грузовик MAN. В результате пассажиры легковушки 19 и 17 лет скончались на месте аварии от полученных травм, водитель и еще один пассажир автомобиля госпитализированы. "Отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области в отношении водителя автомашины "Лада Гранта" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ", - говорится в сообщении регионального ГУМВД России.
https://ria.ru/20231125/dtp-1911876646.html
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происшествия, авто, россия, саратов, саратовская область, lada vesta
Происшествия, Авто, Россия, Саратов, Саратовская область, Lada Vesta
В Саратове возбудили дело после ДТП с грузовиком
В Саратове возбудили дело после ДТП с грузовиком, где погибли два человека