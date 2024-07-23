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Скейтпарк и памп-трек построят в Химках - РИА Новости, 23.07.2024
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15:47 23.07.2024
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Скейтпарк и памп-трек построят в Химках
Скейтпарк и памп-трек построят в Химках - РИА Новости, 23.07.2024
Скейтпарк и памп-трек построят в Химках
В сквере Марии Рубцовой в Химках стартовали работы по строительству скейтпарка и памп-трека; площадь новых площадок для активного отдыха — почти одна тысяча... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:47
2024-07-23T15:47
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
благоустройство
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В сквере Марии Рубцовой в Химках стартовали работы по строительству скейтпарка и памп-трека; площадь новых площадок для активного отдыха — почти одна тысяча квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Строительство новых объектов планируют завершить до конца августа. На территории оборудуют скейтпарк площадью 350 квадратных метров и памп-трек площадью 540 квадратных метров. На территории новых зон для досуга обустроят дорожно-тропиночную сеть, установят лавочки и урны. Кроме того, в сквере оборудуют зону для игры в пинг-понг, говорится в сообщении. На данный момент в парке уже установили новый теннисный стол и провели демонтажные работы. Обновленные зоны в сквере Марии Рубцовой откроют к концу августа. Модернизацию ведут в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды". Работы по благоустройству в этом году проведут и в других зонах отдыха Химок. Так, в парке Толстого обновят дорожно-тропиночную сеть и модернизируют систему освещения, оборудуют зону развлечений. Масштабные работы ведут и в Химкинском лесопарке. В рамках второго этапа на территории обустроят лыжероллерную трассу, системы водоотведения, очистят пруд и обустроят входные группы, добавили в пресс-службе.
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химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), благоустройство
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Благоустройство

Скейтпарк и памп-трек построят в Химках

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиСкейтпарк и памп-трек построят в Химках
Скейтпарк и памп-трек построят в Химках - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В сквере Марии Рубцовой в Химках стартовали работы по строительству скейтпарка и памп-трека; площадь новых площадок для активного отдыха — почти одна тысяча квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Строительство новых объектов планируют завершить до конца августа. На территории оборудуют скейтпарк площадью 350 квадратных метров и памп-трек площадью 540 квадратных метров. На территории новых зон для досуга обустроят дорожно-тропиночную сеть, установят лавочки и урны. Кроме того, в сквере оборудуют зону для игры в пинг-понг, говорится в сообщении.
На данный момент в парке уже установили новый теннисный стол и провели демонтажные работы. Обновленные зоны в сквере Марии Рубцовой откроют к концу августа. Модернизацию ведут в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды".
Работы по благоустройству в этом году проведут и в других зонах отдыха Химок. Так, в парке Толстого обновят дорожно-тропиночную сеть и модернизируют систему освещения, оборудуют зону развлечений. Масштабные работы ведут и в Химкинском лесопарке. В рамках второго этапа на территории обустроят лыжероллерную трассу, системы водоотведения, очистят пруд и обустроят входные группы, добавили в пресс-службе.
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