https://ria.ru/20240723/rubtsova-1961500507.html

Скейтпарк и памп-трек построят в Химках

Скейтпарк и памп-трек построят в Химках - РИА Новости, 23.07.2024

Скейтпарк и памп-трек построят в Химках

В сквере Марии Рубцовой в Химках стартовали работы по строительству скейтпарка и памп-трека; площадь новых площадок для активного отдыха — почти одна тысяча... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:47

2024-07-23T15:47

2024-07-23T15:47

химки (городской округ в московской области)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

благоустройство

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В сквере Марии Рубцовой в Химках стартовали работы по строительству скейтпарка и памп-трека; площадь новых площадок для активного отдыха — почти одна тысяча квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Строительство новых объектов планируют завершить до конца августа. На территории оборудуют скейтпарк площадью 350 квадратных метров и памп-трек площадью 540 квадратных метров. На территории новых зон для досуга обустроят дорожно-тропиночную сеть, установят лавочки и урны. Кроме того, в сквере оборудуют зону для игры в пинг-понг, говорится в сообщении. На данный момент в парке уже установили новый теннисный стол и провели демонтажные работы. Обновленные зоны в сквере Марии Рубцовой откроют к концу августа. Модернизацию ведут в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды". Работы по благоустройству в этом году проведут и в других зонах отдыха Химок. Так, в парке Толстого обновят дорожно-тропиночную сеть и модернизируют систему освещения, оборудуют зону развлечений. Масштабные работы ведут и в Химкинском лесопарке. В рамках второго этапа на территории обустроят лыжероллерную трассу, системы водоотведения, очистят пруд и обустроят входные группы, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240705/khimki-1957727838.html

химки (городской округ в московской области)

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Алёна Пава

химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), благоустройство