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Россия и Китай могут создать танкерный флот для работы на Севморпути - РИА Новости, 23.07.2024
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16:14 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/rossija-1961508939.html
Россия и Китай могут создать танкерный флот для работы на Севморпути
Россия и Китай могут создать танкерный флот для работы на Севморпути - РИА Новости, 23.07.2024
Россия и Китай могут создать танкерный флот для работы на Севморпути
Россия может создать танкерный флот для работы на Севморпути совместно с китайскими судостроителями и поставщиками комплектующих, заявил ответственный секретарь РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:14
2024-07-23T16:14
экономика
россия
баренцево море
берингов пролив
игорь сечин
роснефть
технологии
китай
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия может создать танкерный флот для работы на Севморпути совместно с китайскими судостроителями и поставщиками комплектующих, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Северный морской путь (СМП) протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив и является кратчайшим путем между Европой и Азией. Кроме того, маршрут является самым коротким морским плечом между Дальним Востоком и европейской частью России. Ожидается, что перевозки по СМП в 2024 достигнут более 72 миллионов тонн, а к 2030 году - около 194 миллионов тонн. "Для работы СМП потребуется танкерный флот высокого ледового класса, который можно будет создать в кооперации с китайскими судостроителями и поставщиками комплектующих", - сказал Сечин в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
https://ria.ru/20230917/sevmorput-1896772411.html
россия
баренцево море
берингов пролив
китай
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экономика, россия, баренцево море, берингов пролив, игорь сечин, роснефть, технологии, китай
Экономика, Россия, Баренцево море, Берингов пролив, Игорь Сечин, Роснефть, Технологии, Китай
Россия и Китай могут создать танкерный флот для работы на Севморпути

Сечин: РФ и КНР совместно могут создать танкерный флот для работы на Севморпути

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз "Grand Elena"
Танкер-газовоз Grand Elena - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Танкер-газовоз "Grand Elena". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия может создать танкерный флот для работы на Севморпути совместно с китайскими судостроителями и поставщиками комплектующих, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Северный морской путь (СМП) протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив и является кратчайшим путем между Европой и Азией. Кроме того, маршрут является самым коротким морским плечом между Дальним Востоком и европейской частью России. Ожидается, что перевозки по СМП в 2024 достигнут более 72 миллионов тонн, а к 2030 году - около 194 миллионов тонн.
"Для работы СМП потребуется танкерный флот высокого ледового класса, который можно будет создать в кооперации с китайскими судостроителями и поставщиками комплектующих", - сказал Сечин в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
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ЭкономикаРоссияБаренцево мореБерингов проливИгорь СечинРоснефтьТехнологииКитай
 
 
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