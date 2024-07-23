https://ria.ru/20240723/rossija-1961508939.html

Россия и Китай могут создать танкерный флот для работы на Севморпути

Россия и Китай могут создать танкерный флот для работы на Севморпути - РИА Новости, 23.07.2024

Россия и Китай могут создать танкерный флот для работы на Севморпути

Россия может создать танкерный флот для работы на Севморпути совместно с китайскими судостроителями и поставщиками комплектующих, заявил ответственный секретарь РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:14

2024-07-23T16:14

2024-07-23T16:14

экономика

россия

баренцево море

берингов пролив

игорь сечин

роснефть

технологии

китай

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия может создать танкерный флот для работы на Севморпути совместно с китайскими судостроителями и поставщиками комплектующих, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Северный морской путь (СМП) протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив и является кратчайшим путем между Европой и Азией. Кроме того, маршрут является самым коротким морским плечом между Дальним Востоком и европейской частью России. Ожидается, что перевозки по СМП в 2024 достигнут более 72 миллионов тонн, а к 2030 году - около 194 миллионов тонн. "Для работы СМП потребуется танкерный флот высокого ледового класса, который можно будет создать в кооперации с китайскими судостроителями и поставщиками комплектующих", - сказал Сечин в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

https://ria.ru/20230917/sevmorput-1896772411.html

россия

баренцево море

берингов пролив

китай

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экономика, россия, баренцево море, берингов пролив, игорь сечин, роснефть, технологии, китай