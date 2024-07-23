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В Севастополе отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 23.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:06 23.07.2024 (обновлено: 04:41 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/razvozhaev-1961357667.html
В Севастополе отразили атаку беспилотников
В Севастополе отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 23.07.2024
В Севастополе отразили атаку беспилотников
Средства ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку беспилотников в Севастополе, уничтожены более 15 БПЛА, объекты в городе не пострадали, сообщил в своем... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T04:06
2024-07-23T04:41
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Средства ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку беспилотников в Севастополе, уничтожены более 15 БПЛА, объекты в городе не пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.&quot;В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА&quot;, — написал он.Как уточнил Развозжаев, более 15 беспилотников уничтожили над акваторией в районе мыса Фиолент и северной части города.Городские объекты не повреждены, обломки одного из БПЛА разбили стекло грузового автомобиля, остатки второго упали рядом с домом в районе СНТ.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240723/bespilotniki-1961356704.html
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безопасность, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе отразили атаку беспилотников

Развожаев: в Севастополе уничтожили более 15 БПЛА ВСУ

© РИА Новости КрымПляж "Учкуевка" в Севастополе
Пляж Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости Крым
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Средства ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку беспилотников в Севастополе, уничтожены более 15 БПЛА, объекты в городе не пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«

"В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА", — написал он.

Как уточнил Развозжаев, более 15 беспилотников уничтожили над акваторией в районе мыса Фиолент и северной части города.
Городские объекты не повреждены, обломки одного из БПЛА разбили стекло грузового автомобиля, остатки второго упали рядом с домом в районе СНТ.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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