https://ria.ru/20240723/razvozhaev-1961357667.html

В Севастополе отразили атаку беспилотников

В Севастополе отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 23.07.2024

В Севастополе отразили атаку беспилотников

Средства ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку беспилотников в Севастополе, уничтожены более 15 БПЛА, объекты в городе не пострадали, сообщил в своем... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T04:06

2024-07-23T04:06

2024-07-23T04:41

специальная военная операция на украине

безопасность

севастополь

михаил развожаев

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Средства ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку беспилотников в Севастополе, уничтожены более 15 БПЛА, объекты в городе не пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев."В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА", — написал он.Как уточнил Развозжаев, более 15 беспилотников уничтожили над акваторией в районе мыса Фиолент и северной части города.Городские объекты не повреждены, обломки одного из БПЛА разбили стекло грузового автомобиля, остатки второго упали рядом с домом в районе СНТ.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240723/bespilotniki-1961356704.html

севастополь

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безопасность, севастополь, михаил развожаев