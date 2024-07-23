https://ria.ru/20240723/rada-1961513734.html

На Украине упал спрос на мобилизацию среди заключенных

На Украине упал спрос на мобилизацию среди заключенных - РИА Новости, 23.07.2024

На Украине упал спрос на мобилизацию среди заключенных

Спрос на мобилизацию в ряды ВСУ уменьшился среди заключенных на Украине, однако число новобранцев можно увеличить за счет граждан в СИЗО, заявил секретарь... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:33

2024-07-23T16:33

2024-07-23T16:33

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Спрос на мобилизацию в ряды ВСУ уменьшился среди заключенных на Украине, однако число новобранцев можно увеличить за счет граждан в СИЗО, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Газета Guardian 22 июля писала, что порядка 3,8 тысячи украинских заключенных были освобождены досрочно в рамках одобренного на Украине закона о мобилизации, чтобы восполнить бреши в рядах ВСУ. По словам Костенко, сейчас спрос на мобилизацию в вооруженные силы Украины среди заключенных уменьшился, "потому что основная часть мотивированных людей уже вступили на службу", - цитирует Костенко издание "Украинская правда". Депутат считает, что в целом удастся мобилизовать около 5 тысяч заключенных. Кроме того, Костенко считает, что на Украине "необходимо создать возможность для мобилизации граждан, находящихся в СИЗО. Это позволит привлечь к службе еще больше людей". Депутат Рады также подтвердил информацию, что в рядах ВСУ уже служат 3,8 тысячи заключенных. "Большинство из них недавно завершили обучение. Но среди них уже есть и раненые, и погибшие", - подчеркнул он. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на украинского министра юстиции Дениса Малюську сообщала, что власти Украины рассчитывают привлечь в ряды ВСУ около 15 тысяч осужденных. Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка 4 тысяч заключенных. Тогда же - в конце мая - в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в ряды ВСУ уже вступили почти 800 осужденных. При этом в середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что первая группа украинских заключенных, мобилизованных в ряды ВСУ, уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в ВСУ подали около 5 тысяч заключенных, почти 2 тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации. В конце июня украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники писало, что шесть украинских заключенных, которые ранее согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, они вооружены.

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https://ria.ru/20240615/voditel-1953161715.html

https://ria.ru/20240711/ukraina-1958899914.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, черниговская область, денис малюська, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины