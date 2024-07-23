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На Украине упал спрос на мобилизацию среди заключенных - РИА Новости, 23.07.2024
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16:33 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/rada-1961513734.html
На Украине упал спрос на мобилизацию среди заключенных
На Украине упал спрос на мобилизацию среди заключенных - РИА Новости, 23.07.2024
На Украине упал спрос на мобилизацию среди заключенных
Спрос на мобилизацию в ряды ВСУ уменьшился среди заключенных на Украине, однако число новобранцев можно увеличить за счет граждан в СИЗО, заявил секретарь... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:33
2024-07-23T16:33
специальная военная операция на украине
в мире
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черниговская область
денис малюська
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Спрос на мобилизацию в ряды ВСУ уменьшился среди заключенных на Украине, однако число новобранцев можно увеличить за счет граждан в СИЗО, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Газета Guardian 22 июля писала, что порядка 3,8 тысячи украинских заключенных были освобождены досрочно в рамках одобренного на Украине закона о мобилизации, чтобы восполнить бреши в рядах ВСУ. По словам Костенко, сейчас спрос на мобилизацию в вооруженные силы Украины среди заключенных уменьшился, "потому что основная часть мотивированных людей уже вступили на службу", - цитирует Костенко издание "Украинская правда". Депутат считает, что в целом удастся мобилизовать около 5 тысяч заключенных. Кроме того, Костенко считает, что на Украине "необходимо создать возможность для мобилизации граждан, находящихся в СИЗО. Это позволит привлечь к службе еще больше людей". Депутат Рады также подтвердил информацию, что в рядах ВСУ уже служат 3,8 тысячи заключенных. "Большинство из них недавно завершили обучение. Но среди них уже есть и раненые, и погибшие", - подчеркнул он. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на украинского министра юстиции Дениса Малюську сообщала, что власти Украины рассчитывают привлечь в ряды ВСУ около 15 тысяч осужденных. Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка 4 тысяч заключенных. Тогда же - в конце мая - в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в ряды ВСУ уже вступили почти 800 осужденных. При этом в середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что первая группа украинских заключенных, мобилизованных в ряды ВСУ, уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в ВСУ подали около 5 тысяч заключенных, почти 2 тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации. В конце июня украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники писало, что шесть украинских заключенных, которые ранее согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, они вооружены.
https://ria.ru/20240527/uklonisty-1948571280.html
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в мире, украина, черниговская область, денис малюська, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черниговская область, Денис Малюська, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине упал спрос на мобилизацию среди заключенных

Депутат Рады Костенко: спрос на мобилизацию в ВСУ среди заключенных уменьшился

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Спрос на мобилизацию в ряды ВСУ уменьшился среди заключенных на Украине, однако число новобранцев можно увеличить за счет граждан в СИЗО, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Газета Guardian 22 июля писала, что порядка 3,8 тысячи украинских заключенных были освобождены досрочно в рамках одобренного на Украине закона о мобилизации, чтобы восполнить бреши в рядах ВСУ.
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По словам Костенко, сейчас спрос на мобилизацию в вооруженные силы Украины среди заключенных уменьшился, "потому что основная часть мотивированных людей уже вступили на службу", - цитирует Костенко издание "Украинская правда". Депутат считает, что в целом удастся мобилизовать около 5 тысяч заключенных.
Кроме того, Костенко считает, что на Украине "необходимо создать возможность для мобилизации граждан, находящихся в СИЗО. Это позволит привлечь к службе еще больше людей". Депутат Рады также подтвердил информацию, что в рядах ВСУ уже служат 3,8 тысячи заключенных. "Большинство из них недавно завершили обучение. Но среди них уже есть и раненые, и погибшие", - подчеркнул он.
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Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на украинского министра юстиции Дениса Малюську сообщала, что власти Украины рассчитывают привлечь в ряды ВСУ около 15 тысяч осужденных.
Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить в ВСУ изъявили желание порядка 4 тысяч заключенных. Тогда же - в конце мая - в офисе генпрокурора Украины сообщили, что в ряды ВСУ уже вступили почти 800 осужденных. При этом в середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську сообщал, что первая группа украинских заключенных, мобилизованных в ряды ВСУ, уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в ВСУ подали около 5 тысяч заключенных, почти 2 тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации. В конце июня украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники писало, что шесть украинских заключенных, которые ранее согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, они вооружены.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧерниговская областьДенис МалюськаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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